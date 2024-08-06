Kabus dolu anlar! 2 metrelik yılan balığı anüsünden canlı canlı çıkartıldı... Tüm bağırsaklarını çiğnemiş

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'daki bir hastaneye ismi açıklanmayan 31 yaşındaki Hindistanlı erkek bir hasta şiddetli karın ağrısı ve ishal şikayetiyle başvurdu. Hasta hemen muayene edildi ve röntgen de dahil olmak üzere çeşitli görüntüleme testlerine tabi tutuldu ve yılan balığının iskeletinin karın boşluğunda yattığı görüldü.

Kolorektal ve Perine Cerrahisi Bölümü Başkan Yardımcısı Le Nhat Huy olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklamada, "Yılan balığı hastanın rektumunu ve kolonunu ısırarak karın boşluğuna kaçmıştı." ifadelerini kullandı.

Zorlu geçen cerrahi operasyonun sonrasında çapı yaklaşık 10 santimetre olan yılan balığı canlı bir şekilde hastanın anüsünden çıkartıldı. Hastanın içinde herhangi bir yabancı cismin kalıp kalmadığı kontrol edildikten sonra hasta birkaç günün ardından taburcu edildi.