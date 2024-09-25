Kabus dolu anlar! Pantolonunu çıkartıp sokak sokak aramış... İki kadına tacizde bulunan sapık güvenlik kamerasına yakalandı

MYNET|DIŞ HABERLER Galler'in Swansea bölgesinde ismi Leo Payne olarak açıklanan bir adam pantolonunu indirerek sokak ortasında iki kadına cinsel saldırıda bulundu.

20 yaşındaki Payne ilk olarak sokakta gördüğü bir kadının yanına giderek, "Benimle geliyorsun" dedi ve onu çekiştirmeye başladı. O anlarda kadın Payne'e matarasıyla vurarak elinden kaçarken yolun ortasında taksiden inen iki kişi Payne'e saldırdı.

Payne bu kez yaklaşık 40 dakika sonra otobüs durağından ayrılan ikinci bir kadına da tecavüz etmeye çalıştı. Kadının çevredekiler yardımına koşunca Payne'in ikinci saldırı girişimi de başarısız oldu.

Payne , iki kez tecavüz girişimi ve cinsel saldırı suçlamasını kabul etmesinin ardından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasının 11 yıl 3 ayını hapiste geçirecek olan saldırgan, ayrıca müstehcenlik ve cinsel saldırı suçlarını da kabul etti.