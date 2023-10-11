Kabus günleri geri mi dönüyor? İrlanda'da yeni koronavirüs varyantı ortaya çıktı... 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık yetkilileri, Kuzey İrlanda'da yeni bir Kovid-19 varyantının tespit edildiğini doğruladı. Tür ilk olarak Ağustos ayında İngiltere'de tespit edildi ve Halk Sağlığı Kurumu (PHA), şu anda Kuzey İrlanda'da az sayıda vakanın bulunduğunu söyledi. Sağlık uzmanları, yeni varyantın insanları ciddi şekilde hasta etme olasılığının dolaşımdaki diğer varyantlara göre daha yüksek olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını sözlerine ekleyerek uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

"AZ SAYIDA DOĞRULANMIŞ"

Halk Sağlığı Kurumu (PHA) yaptığı açıklamada, "Şu anda NI'de az sayıda doğrulanmış BA.2.86 vakası tespit edildi. Şu anda bu varyantın, şu anda dolaşımda olan diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya daha kolay yayıldığına dair bir kanıt yok. Bu aşamada aşılanma büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.