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    4. Kabus günleri geri mi dönüyor? İrlanda'da yeni koronavirüs varyantı ortaya çıktı... 19 kişi hastaneye kaldırıldı

    Kabus günleri geri mi dönüyor? İrlanda'da yeni koronavirüs varyantı ortaya çıktı... 19 kişi hastaneye kaldırıldı

    11.10.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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    Sağlık uzmanları Kuzey İrlanda'da Kovid-19'un yeni bir varyantını buldu; yakın zamanda keşfedilen tür 19 kişinin hastaneye kaldırılmasına ve enfeksiyonlarda artışa neden oldu. Görünüşe göre yeni bir Omicron alt değişkeni BA.2.86'nın parçası olan tür Kuzey İrlanda'da tespit edilmesinin ardından çalışmalar devam ediyor.

    Sağlık yetkilileri, Kuzey İrlanda'da yeni bir Kovid-19 varyantının tespit edildiğini doğruladı. Tür ilk olarak Ağustos ayında İngiltere'de tespit edildi ve Halk Sağlığı Kurumu (PHA), şu anda Kuzey İrlanda'da az sayıda vakanın bulunduğunu söyledi. Sağlık uzmanları, yeni varyantın insanları ciddi şekilde hasta etme olasılığının dolaşımdaki diğer varyantlara göre daha yüksek olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını sözlerine ekleyerek uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

    "AZ SAYIDA DOĞRULANMIŞ"

    Halk Sağlığı Kurumu (PHA) yaptığı açıklamada, "Şu anda NI'de az sayıda doğrulanmış BA.2.86 vakası tespit edildi. Şu anda bu varyantın, şu anda dolaşımda olan diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya daha kolay yayıldığına dair bir kanıt yok. Bu aşamada aşılanma büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İrlanda koronavirüs

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