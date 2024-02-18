Kaçış Sendromu nedir, neden olur? Kaçış Sendromu belirtileri

Kaçış Sendromu nadir bir hastalıktır ve dünyada şimdiye kadar 800 kişinin bu hastalığın tanısını almıştır. Türkiye'de ise Kaçış Sendromu ilk defa 2011 yılında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'de teşhis edilmiştir. Yani, 'Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir?' sorusuna "Kaçış Sendromu" olarak da bilinen Sistemik Kapiller Kaçak Sendromu (SCLS) hastalığı cevabı verilebilir.

Kaçış Sendromu'nun belirtileri arasında yorgunluk, baş dönmesi ve nefes darlığı bulunur. Kaçış Sendromu tedavisi ise altta yatan nedene ve semptomların şiddetine bağlıdır.

Kaçış Sendromu nedir?

Kaçış Sendromu ne demek sorusuna şu cevabı verebiliriz: Kaçış Sendromu; kılcal damarlardan protein, mineral ve sıvıların doku ve organlara sızması ile karakterize nadir bir tıbbi durumdur. Bu durum ani ve ciddi ataklar hâlinde ortaya çıkar ve çeşitli semptomlara yol açabilir.

Kaçış Sendromu neden olur sorusu için, Kaçış Sendromu nedenleri genellikle viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonları; otoimmün hastalıklar, bazı kanser türleri ve ilaçlar, böbrek hastalıkları ve bazı alerji türleridir.

Kaçış Sendromu belirtileri nelerdir?

Kaçış Sendromu hastalığı (SCLS) ciddi bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Erken teşhis ve tedavi, hastanın iyileşme şansını önemli ölçüde artırır. Kaçış Sendromu'nun belirtileri şöyle sıralanır:

Ani tansiyon düşüklüğü

Vücutta şişkinlik ve ödemler

Kanda albümin azalması

Kanın renginin koyulaşması

Yorgunluk ve hâlsizlik

Ateş

Nefes darlığı

Karın ağrısı

Bulantı ve kusma

Baş dönmesi

Konuşma bozukluğu

Bilinç kaybı

Kaçış Sendromu'na hangi doktor bakar?

Kaçış Sendromu birçok farklı tıbbi disiplinin ilgisini çeken karmaşık bir hastalıktır. Bu neden ile tek bir doktor tarafından değil, birden fazla uzman tarafından ortaklaşa bir şekilde tedavi edilir. Kaçış Sendromu tanısı konulduğunda, hastayı ilk olarak acil serviste bir acil tıp uzmanı değerlendirir. Bu noktada 'Kaçış Sendromu için hangi doktora gidilir?' sorusu da akıllara gelebilir. Kardiyoloji uzmanları, kalp ve damar cerrahisi, nefroloji ve hematoloji uzmanlarının Kaçış Sendromu için başvurulan başlıca doktorlar oldukları belirtilebilir.

Kaçış Sendromu kaç kişide var?

Kaçış Sendromu nadir bir hastalıktır ve tam olarak kaç kişide olduğu bilinmemektedir. Dünyada şimdiye kadar yaklaşık 800 kişide teşhis edilmiştir. Türkiye'de ise Kaçış Sendromu ilk defa 2011 yılında Mehmet Ali Erbil'de teşhis edilmiştir. Kaçış Sendromu'nun nadir olmasının bir nedeni teşhisinin zor olmasıdır. Hastalığın semptomları birçok farklı tıbbi duruma benzer olabilir ve bu da teşhisi geciktirebilir.

Kaçış Sendromu genetik mi?

Kaçış Sendromu'nun genetik bir hastalık olduğuna dair bir kanıt yoktur. Hastaların aile öykülerinde genellikle Kaçış Sendromu görülmez. Kaçış Sendromu'nun nedenleri tam olarak bilinmemektedir.





