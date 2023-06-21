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Kaçtıklarını düşünen baba dehşet saçtı! Kızını ve sevgilisini öldürüp cansız bedenini timsahlara yem etti

21.06.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Morena bölgesinde kaçtıklarını düşündüğü için 18 yaşındaki kız ve 21 yaşındaki sevgilisini öldürdü. Delilleri ortadan kaldırmak isteyen baba kızı ve sevgilisinin cansız bedenlerini ise timsahların bulundu Chambak Nehri’ne attı. Namus cinayetine ilişkin olarak soruşturma devam ediyor.

Kaçtıklarını düşünen baba dehşet saçtı! Kızını ve sevgilisini öldürüp cansız bedenini timsahlara yem etti

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Morena bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Shivani ve 21 yaşındaki sevgilisi Radheshyam Ratanbasai köyünde öldürüldü. Shivani’nin ailesinin komşu bir köy olan Balupura'da yaşayan Radheshyam ile olan ilişkisine şiddetle karşı olduğunu bildirdi. Genç çiftin kaybolduğunu Radheshyam’ın babasının oğlundan günlerdir haber alamayarak polise başvurması üzerine ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

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Genç çiftin kaçtığını düşünen köy sakinlerine rağmen polis ikilinin yaşadıklarına dair herhangi bir ize rastlayamadı. Bunun üzerine olay şüpheli ölüm kapsamında değerlendirildi. Shivani'nin babası Rajpal Singh Tomar, kızını ve Radheyshyam'ı bir arada bulduktan sonra öldürdüğünü itiraf etti ve cesetleri Chambal Nehri'ne attığını belirtti.

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The New Indian Express'in bildirdiğine göre, Morena bölgesinin Ambah bölgesindeki polis, bir eyalet afet acil durum müdahale gücü (SDERF) ekibiyle birlikte Chambal nehrinde iki cesedi arıyor ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hindistan

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