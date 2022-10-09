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Kader Yıldız'ı çevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunç

09.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 25 yaşındaki Kader Yıldız, bir alışveriş merkezinin terasından aşığı sarktı. Çevredekiler kızı kurtarmak istedi ama Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Yıldız hayatını kaybederken 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.

Kader Yıldız'ı çevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunç

Olay, İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin terasına çıkan 25 yaşındaki Kader Yıldız, aşağı sarktı. Yıldız'ı fark eden çevredekiler genç kızı kurtarmak istedi ancak Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. 5 aylık nişanı olduğu öğrenilen Yıldız, hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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TERASIN KORKULUKLARINA ÇIKTI

Olay, 8 Eylül günü saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız(25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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5 AYLIK NİŞANLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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İntihar İstanbul Beylikdüzü
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