MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

05.02.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Öykü Karayel, Sarp Apak, Meriç Aral gibi oyuncuların yer aldığı popüler dizi Kaderimin Oyunu'nda bir diğer başrol olan 'Cemal' rolüne, ünlü oyuncu Akın Akınözü hayat veriyor. 'Cemal' rolü ile sosyal medyada gündem olan Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

Her cuma Star TV ekranlarında yerini alan Kaderimin Oyunu dizisindeki Cemal karakteri sosyal medyada çok konuşuldu. Cemal, Asiye'ye görür görmez aşık olur. Tam istediklerine kavuşmuşken, kader onu bambaşka olayların içine sürükler. Peki Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Akın Akınözü'nün gerçek adı Süreyya Akın Akınözü'dür. 22 Eylül 1990'da Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınöz, Kaliforniya Üniversitesi, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, Santa Monica College okullarında eğitim aldı. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamladı.

Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuk üzerine eğitim alan Akın Akınözü, Hercai dizisi ile ününe ün kattı. Akınözü'nün ilk ekran önü deneyimi, 2014 yılında yayınlanan Azrail isimli sinema filmiyle oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı kimdir?
Banyodan paylaştı! Göğüslerine 4 bin Euro...Banyodan paylaştı! Göğüslerine 4 bin Euro...
Sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı! Gören şaşkına döndüSevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı! Gören şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi Akın Akınözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

CHP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

CHP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

İlginizi Çekebilir

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.