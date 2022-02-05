Kaderimin Oyunu Cemal kimdir? Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli?

Her cuma Star TV ekranlarında yerini alan Kaderimin Oyunu dizisindeki Cemal karakteri sosyal medyada çok konuşuldu. Cemal, Asiye'ye görür görmez aşık olur. Tam istediklerine kavuşmuşken, kader onu bambaşka olayların içine sürükler. Peki Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Akın Akınözü'nün gerçek adı Süreyya Akın Akınözü'dür. 22 Eylül 1990'da Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınöz, Kaliforniya Üniversitesi, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, Santa Monica College okullarında eğitim aldı. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamladı.

Oyunculuk üzerine eğitim alan Akın Akınözü, Hercai dizisi ile ününe ün kattı. Akınözü'nün ilk ekran önü deneyimi, 2014 yılında yayınlanan Azrail isimli sinema filmiyle oldu.



