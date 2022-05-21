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Kadıköy Belediyesine rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye tutuklama

21.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 224 kişiye yönelik geçtiğimiz günlerde rüşvet operasyonu yapılmıştı. Mahkemeye sevk edilen kişilerden 32'sinin tutuklandığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişiye yönelik operasyon yapılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan bir bölümü emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken 160 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon: 224 gözaltı…Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon: 224 gözaltı…

Savcılık sorgularının ardından 36 kişi adli kontrol talebi ile 124 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

92'si tutuklama talep edilenlerden olmak üzere toplamda 128'i hakkında, 2'si ev hapsi, 10'u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı toplamda 32 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

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