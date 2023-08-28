HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadıköy'de akılalmaz olay! İETT şoförüne biber gazı sıktı... Yolcular fenalaşıp baygınlık geçirdi 'Ölüyorlardı resmen'

Kadıköy'de akılalmaz olay! İETT şoförüne biber gazı sıktı... Yolcular fenalaşıp baygınlık geçirdi 'Ölüyorlardı resmen'

28.08.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Otomobiliyle otobüsün önünde duran sürücü, İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, biber gazından etkilenen bazı yolcular kendilerini dışarı attıktan sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya tanık olan bir kişi ise "Herkesin gözleri yaşlıydı, ölüyorlardı resmen" dedi.

Kadıköy'de akılalmaz olay! İETT şoförüne biber gazı sıktı... Yolcular fenalaşıp baygınlık geçirdi 'Ölüyorlardı resmen'

Akılalmaz olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahilyolunda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti.

kadikoyde-iett-soforune-biber-gazi-sikti-yolcular-bayginlik-gecirdi-_7104_dhaphoto1

DİREKSİYONDAKİ İETT ŞOFÖRÜNE BİBER GAZI SIKTI

Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

kadikoyde-iett-soforune-biber-gazi-sikti-yolcular-bayginlik-gecirdi-_7104_dhaphoto2

YOLCULAR FENALAŞTI

Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı.

kadikoyde-iett-soforune-biber-gazi-sikti-yolcular-bayginlik-gecirdi-_7104_dhaphoto4

Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

kadikoyde-iett-soforune-biber-gazi-sikti-yolcular-bayginlik-gecirdi-_7104_dhaphoto5

"HERKESİN GÖZLERİ YAŞLIYDI! ÖLÜYORLARDI RESMEN"

Olaya tanık olan işletmeci Ahmet Karakelle, "Şu köşe başında sıkıştırdılar birbirlerini, sonra şu alana geldiler beraber. Trafik zaten sıkışıktı ışıklardan dolayı. Sonra adam arabadan aşağı indi. Otobüs şoförü camından içeriye biber gazını sıktı. Sonra yanında bir kadın daha vardı o da aşağı indi. Daha sonra bindiler arabaya devam ettiler. Sonra şoför kapıları açtı, bütün herkes aşağı indi. Herkesin gözleri yaşlıydı, ölüyorlardı resmen. Ondan sonra da limon verdik, su verdik. Adamlar da sonra gittiler. Şoför otobüs kullanmaya devam etti. Şoföre limon verdik, yüzünü yıkadık. Ondan sonra 15-20 dakika kendini toparlama süreci oldu. Zaten bir kızcağız orada resmen bayıldı. Onu almadan gitti şoför. Onu ayılttık, kendine getirdik toparladı, taksiye bindirip gönderdik" dedi. (DHA)

kadikoyde-iett-soforune-biber-gazi-sikti-yolcular-bayginlik-gecirdi-_7104_dhaphoto6

'Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş' Küçük kızı izleyince... 'Bazı kahramanlar pelerin giymezmiş' Küçük kızı izleyince...

kadikoyde-iett-soforune-biber-gazi-sikti-yolcular-bayginlik-gecirdi-_7104_dhaphoto7

kadikoyde-iett-soforune-biber-gazi-sikti-yolcular-bayginlik-gecirdi-_7104_dhaphoto9

kadikoyde-iett-soforune-biber-gazi-sikti-yolcular-bayginlik-gecirdi-_7104_dhaphoto10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğlence mekanı çıkışında kadınlarla çalışanlar arasında kavgaEğlence mekanı çıkışında kadınlarla çalışanlar arasında kavga
15 yaşındaki Kayra'nın trajik hikayesi... Gündüz sokağa çıkamıyor: Görenler 'Çocuğun yandı mı?' diye soruyorlar!15 yaşındaki Kayra'nın trajik hikayesi... Gündüz sokağa çıkamıyor: Görenler 'Çocuğun yandı mı?' diye soruyorlar!
İstanbulluların uykusunu kaçıracak sözler!İstanbulluların uykusunu kaçıracak sözler!
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy İETT biber gazı otobüs yolcu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.