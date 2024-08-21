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  4. Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İfadeleri ortaya çıktı: Çınar Ersanlı'nın ellerini, ayaklarını bağlayıp...

Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İfadeleri ortaya çıktı: Çınar Ersanlı'nın ellerini, ayaklarını bağlayıp...

21.08.2024 11:52
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.08.2024 11:52
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Kadıköy'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Çınar Ersanlı, yaşadığı evde ölü bulundu. Çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'yı salonunda elleri ve ayakları bağlı, ağzı bir bezle bağlanmış halde bulundu. Sır cinayetin ardından iki kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Öte yandan Ersanlı'nın boynunun kırılarak öldüğü tespit edildi.

Amatör müzisyen Çınar Ersanlı, Kadköy'deki evinde ölü olarak bulundu. 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları Esanlı'nın Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 2'nci katına geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla daireye girenler, korkunç manzarayla karşılaştı.

ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu.

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Ersanlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos’tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

"MESAJ ÇEKTİLER. ONDAN SONRA İÇERİYE GİRDİLER"

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" dedi.

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İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sır cinayet sonrası, çalışmalarını yürüten polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

CNN Türk'te yer alan habere göre; gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı:

"İnternette tanıştık. Olay günü evine gittik. Bir takım tartışmalar yaşandı, bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız öldürmek değildi."

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BOYNU KIRILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan adli tıptan çıkan ilk inceleme raporunda, Ersanlı'nın boynunun kırılarak öldürüldüğü belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Müzisyen
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