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Kadıköy'deki patlama gizemini koruyor! 'Ortalık bir anda karıştı, yangın, camdan atlayanlar....'

10.10.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan dairede 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği bildirildi. Öte yandan bir görgü tanığı dün geceyi anlattı.

Kadıköy'deki patlama gizemini koruyor! 'Ortalık bir anda karıştı, yangın, camdan atlayanlar....'

İstanbul Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Patlamanın nedeni netlik kazanmazken soruşturmanın terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği bildirildi. Öte yandan bir görgü tanığı "Bir anda ortalık karıştı. Yangın, camdan atlayanlar. Gerçekten çok kötüydü" dedi.

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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 2. katından patlama meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangın yan tarafından bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen M.K. (68), N.K. (10) ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası ekiplerin bilgedeki çalışmaları sürüyor.

"BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI"

Büyük bir patlama olduğunu söyleyen Fatma Akbaş, “O anı resmen yaşadım. Patlama sesi ile kendimi yerde buldum. O patlama sesini anlamak için yaşamanız gerekiyordu. Yan komşumun kapıyı çalması ile kendime geldim. Bir anda ortalık karıştı. Yangın, camdan atlayanlar. Gerçekten çok kötüydü. Patlamada hayatını kaybeden çocuk oğlumla aynı okula gidiyordu. Çok iyi ailelerdi. Babası kurtarmaya çalıştı ama başaramadı. Çok feci bir geceydi” dedi.

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Kaynak: İHA

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patlama İstanbul Kadıköy
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