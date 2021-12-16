MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadıköy Moda'da üzerine işemişlerdi! Müzisyen İlke Duman o anları Hakan Ural'a anlattı

Kadıköy Moda'da üzerine işemişlerdi! Müzisyen İlke Duman o anları Hakan Ural'a anlattı

16.12.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, Kadıköy Moda’da evlerine doğru giden müzisyen çiftin sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için darp edilmesi konuşuldu. Olayın ardından şiddet mağduru İlke Duman yaşadıklarını ilk kez Neler Oluyor Hayatta’ya telefon ile bağlanarak anlattı.

Dün Türk müzisyen, gezgin Ayhan Sicimoğlu, sosyal medyadan paylaşarak kamuoyu yarattığı olan taraflarından müzisyen İlke Duman, başlarına gelen korkunç olayı sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında anlattı.

"BENİM ÜZERİME DOĞRU YAPMAYA DEVAM ETTİ"

İlke Duman “Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Çok rahat şekilde bunu yapıyordu.” dedi. Eşinin tepki göstermesi üzerine gencin durmadığını söyleyerek “Eşim: “Kardeşim ne yapıyorsun? Utanmıyor musun? deyince ‘Sana mı soracağım?’ sözleriyle benim üzerime doğru yapmaya devam etti. dedi.

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işediAyhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

"BÜTÜN UZUVLARI ORTADA..."

Ardından şiddete maruz kaldıklarını anlatan Duman, “Bütün uzuvları ortada şekilde saldırdılar. Alkollü 3-4 kişi eşimi yere yatırdılar, dövdüler. Kafasına, kulağına bastılar. Ben yalvardım onlara. Araya ben girince bana da vurdular.” dedi. Polislerin gelmesiyle 2 saldırganın yakalandığını diğerlerinin ise kaçtığını belirten müzisyen Duman “Kötü bir gece geçirdik. Biz böyle insanlar değiliz. Bunları sadece haberlerde izlerdik, başımıza geldi, çok üzgünüz” ifadesini kullandı. Eşinin saldırıdan sonra vücudunda hasar kaldığını söyleyen Duman, “Biz müzisyeniz, elimiz ayağımız kulağımız bize lazım. Eşim şu an işitme kaybı yaşıyor.” sözleriyle isyan etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Güzel oyuncu da modaya uyduGüzel oyuncu da modaya uydu
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Hakan Ural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.