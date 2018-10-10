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Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 10.10.2018 07:25 | Son Güncelleme

Kadın 34. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Fox TV'de heyecanla izlenen son bölümden sonra Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Enver, Şirin'in sakladığını parayı bulur ve yalan söylediğini anlar. Şirin ise bu olayı bahane ederek evi terkeder. Enver'in ise süpriz bir ziyaretçisi gelir: Sarp! Kadın yeni bölüm fragmanında ise Arif, Bahar'a olan aşkını itiraf eder ve onu öpmek ister. Kadın 34. son bölüm izleme bağlantısı, özel sahneleri ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)

Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi son bölümü dün akşam Fox TV'de ekrana geldi. Kadın 34. son bölümde Enver, Şirin'in bir yalanını bulur. Fuat'ın verdiği parayı bulan Enver, Şirin'in yalan söylediğini anlar. Ama Şirin, bunu bahane ederek evi terkeder ve Fuat'ın yanına gider. Kadın son bölüm fragmanında ise Enver'in süpriz ziyaretçisi onu şok eder. Sarp, Enver'in evine gelmiştir. Kadın 35. yeni bölüm fragmanında Arif, Bahar'ı öpmek için harekete geçiyor. Kadın 34. bölüm Fox TV'den izleme bağlantısı, özel sahneler haberimizde. İşte Kadın 35. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jale’nin Sarp’ı gördüğünü Bahar’a söylemesi üzerine Bahar, büyük bir paniğe kapılır. Bahar’a aşık olduğunu artık kimseden saklamayan Arif de babasına bunu açıkça söyler. Başka uygun ilik bulunamaması üzerine iliği Şirin’den almak zorunda kalan Jale, Bahar’ı ikna etmeye çalışır.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

Ama Bahar’ı Şirin’e muhtaç olma düşüncesi bile korkutmaktadır.

Şirin’in bir yalanını daha yakalayan Enver, onu bir daha evde görmek istememektedir. Bunun üzerine evi terk eden Şirin’in ise bir sonraki hamlesi ne olacaktır?


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