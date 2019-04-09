Kadın'da Bahar, Arif ve Sarp arasında kalıyor! Kadın 57. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın dizisinin 9 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümünde Sarp, Bahar ve Arif arasında gergin anlar yaşanacak. Nezir'den kurtulmayı başaran Sarp ve Bahar çocuklarıyla eve dönüyor. Ancak Pırıl Sarp'ı rahat bırakmıyor. Sarp ise evde kalmak istiyor. Ancak Bahar bunu kabul etmiyor. O sırada ise hapisten çıkan Arif, Bahar ve çocuklarını görmek istiyor.

Eve dönen Bahar, Şirin’in çocuklarına yakın olmasını hiç istememektedir. Çünkü hayatını mahvettiğini ve her şeye onun sebep olduğunu düşünmesi, ona karşı duyduğu nefreti daha da güçlendirmiştir. Bahar’ın olanlardan sonra hala içinde bir kuşku vardır. Kimseye onları neden serbest bıraktığını söylemeyen Nezir ise bunu sadece tek bir kişiye söylemiştir.

Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek ister. Arif’i kurtaran Kısmet ise olanların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

KADIN 57. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Kadın'da Şirin ve Bahar arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Şirin'in 'Benim iliğim sayesinde yaşıyorsun' sözüne Bahar sert bir yanıt vererek, 'Bana ve çocuklarıma yaklaşmayacaksın. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Sana hiç bir şey borçlu değilim' diyor.