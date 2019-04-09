Kadın'da Bahar, Arif ve Sarp arasında kalıyor! Kadın 57. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın dizisinin 9 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümünde Sarp, Bahar ve Arif arasında gergin anlar yaşanacak. Nezir'den kurtulmayı başaran Sarp ve Bahar çocuklarıyla eve dönüyor. Ancak Pırıl Sarp'ı rahat bırakmıyor. Sarp ise evde kalmak istiyor. Ancak Bahar bunu kabul etmiyor. O sırada ise hapisten çıkan Arif, Bahar ve çocuklarını görmek istiyor.
Eve dönen Bahar, Şirin’in çocuklarına yakın olmasını hiç istememektedir. Çünkü hayatını mahvettiğini ve her şeye onun sebep olduğunu düşünmesi, ona karşı duyduğu nefreti daha da güçlendirmiştir. Bahar’ın olanlardan sonra hala içinde bir kuşku vardır. Kimseye onları neden serbest bıraktığını söylemeyen Nezir ise bunu sadece tek bir kişiye söylemiştir.
Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek ister. Arif’i kurtaran Kısmet ise olanların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.
KADIN 57. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Kadın'da Şirin ve Bahar arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Şirin'in 'Benim iliğim sayesinde yaşıyorsun' sözüne Bahar sert bir yanıt vererek, 'Bana ve çocuklarıma yaklaşmayacaksın. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Sana hiç bir şey borçlu değilim' diyor.
Diğer yandan Arif ise Avukar Kısmet'in sayesinde cezevinden tahliye oluyor. Arif uzun süredir hasret kaldığı Bahar'ın yanına gidiyor.
KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nezir, Bahar yada Pırıl'dan biriyle evleneceğini açıkladı. Pırıl, Bahar'ı Nezir'le evlenmeye ikna etmeye çalıştı. Nezir ise Sarp'a 'Bil bakalım eski karınla mı, yoksa yeni karınla mı evleneceğim?' demesi herkesi şoke etti. Sarp ise Kısmet Avcı'ya yerlerini bildiren bir video göndermeyi başardı. Videoyu gören Kısmet harekete geçti ve polisin Nezir'in evine baskın düzenlemesini sağladı.
Ancak olanları önceden haber alan Nezir evi boşalttı ve Sarp ile Bahar'ı serbest bıraktı. Eve gelen polis ekipleri kimseye rastlamadı. Peki Bahar ve Sarp, Nezir'in elinden nasıl kurtuldu? Bahar Nezir ile evlenmeyi kabul etti mi?
AVUKAT KISMET AVCI KİMDİR?
Kadın dizisinde Arifin ablası çıkan ve Avukat olan Kısmet Avcı rolünü oynayan oyuncunun gerçek adı Tuğçe Altuğ. Tuğçe Altuğ daha önce çok fazla dizilerde oynamadı ancak Yılanların Öcü ve Küçük Sırlar gibi dizilerde rol aldı. Kelebekler ve Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmleri olan Tuğçe Altuğ 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tuğçe Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2010 yılında tiyatro kariyerine adım attı.
KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Nezir’in evlenme teklifi ile şok olan Bahar ve Pırıl ne yapacağını bilemez. İkisinden birinin onunla evlenmesi karşılığında Sarp’ı serbest bırakacağını söyleyen Nezir için bu teklif sadece bir intikamdan ibarettir. Çünkü onun eski ya da yeni karısıyla evlenmek Sarp’ın canını ölümden bile daha çok yakacaktır.
Arif’i kurtarmak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyen Kısmet, aniden gelen bir arama ile büyük bir ipucu bulduğunu zanneder. Ama onun ipucu sandığı şey gerçek midir? Artık Nezir Korkmaz’ın bir düşmanı daha vardır; Kısmet Avcı.
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