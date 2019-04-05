Kadın'da Bahar'dan Şirin'i şoke eden sözler! Kadın dizisi 57. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın dizisinin 9 Nisan Salı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kadın'da Şirin ve Bahar arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Şirin'in 'Benim iliğim sayesinde yaşıyorsun' sözüne Bahar sert bir yanıt vererek, 'Bana ve çocuklarıma yaklaşmayacaksın. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Sana hiç bir şey borçlu değilim' diyor.

Diğer yandan Arif ise Avukar Kısmet'in sayesinde cezevinden tahliye oluyor. Arif uzun süredir hasret kaldığı Bahar'ın yanına gidiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nezir, Bahar yada Pırıl'dan biriyle evleneceğini açıkladı. Pırıl, Bahar'ı Nezir'le evlenmeye ikna etmeye çalıştı. Nezir ise Sarp'a 'Bil bakalım eski karınla mı, yoksa yeni karınla mı evleneceğim?' demesi herkesi şoke etti. Sarp ise Kısmet Avcı'ya yerlerini bildiren bir video göndermeyi başardı. Videoyu gören Kısmet harekete geçti ve polisin Nezir'in evine baskın düzenlemesini sağladı.

Ancak olanları önceden haber alan Nezir evi boşalttı ve Sarp ile Bahar'ı serbest bıraktı. Eve gelen polis ekipleri kimseye rastlamadı. Peki Bahar ve Sarp, Nezir'in elinden nasıl kurtuldu? Bahar Nezir ile evlenmeyi kabul etti mi? Bu sorular Kadın dizisinin 57. yeni bölümünde belli olacak.