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Kadın'da Bahar'dan Şirin'i şoke eden sözler! Kadın dizisi 57. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2019 00:33 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın yeni bölümünde Şirin, Bahar ve çocuklarının yanına geliyor. Şirin ve Bahar arasında ise yeni bir hesaplaşma yaşanıyor. Yeni bölümde, Kısmet'in çabaları sayesinde Arif cezaevinden çıkıyor. Arif cezaevinden çıkar çıkmaz Bahar'ın yanına gitmek istiyor. Peki Kadın'da Sarp ve Bahar Nezir'in elinden nasıl kurtuldu? İşte Kadın 57. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kadın dizisinin 9 Nisan Salı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kadın'da Şirin ve Bahar arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Şirin'in 'Benim iliğim sayesinde yaşıyorsun' sözüne Bahar sert bir yanıt vererek, 'Bana ve çocuklarıma yaklaşmayacaksın. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Sana hiç bir şey borçlu değilim' diyor.

Diğer yandan Arif ise Avukar Kısmet'in sayesinde cezevinden tahliye oluyor. Arif uzun süredir hasret kaldığı Bahar'ın yanına gidiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nezir, Bahar yada Pırıl'dan biriyle evleneceğini açıkladı. Pırıl, Bahar'ı Nezir'le evlenmeye ikna etmeye çalıştı. Nezir ise Sarp'a 'Bil bakalım eski karınla mı, yoksa yeni karınla mı evleneceğim?' demesi herkesi şoke etti. Sarp ise Kısmet Avcı'ya yerlerini bildiren bir video göndermeyi başardı. Videoyu gören Kısmet harekete geçti ve polisin Nezir'in evine baskın düzenlemesini sağladı.

Ancak olanları önceden haber alan Nezir evi boşalttı ve Sarp ile Bahar'ı serbest bıraktı. Eve gelen polis ekipleri kimseye rastlamadı. Peki Bahar ve Sarp, Nezir'in elinden nasıl kurtuldu? Bahar Nezir ile evlenmeyi kabul etti mi? Bu sorular Kadın dizisinin 57. yeni bölümünde belli olacak.

KADIN DİZİSİ AVUKAT KISMET AVCI KİMDİR?

KISMET

Kadın dizisinde Arifin ablası çıkan ve Avukat olan Kısmet Avcı rolünü oynayan oyuncunun gerçek adı Tuğçe Altuğ. Tuğçe Altuğ daha önce çok fazla dizilerde oynamadı ancak Yılanların Öcü ve Küçük Sırlar gibi dizilerde rol aldı. Kelebekler ve Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmleri olan Tuğçe Altuğ 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tuğçe Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2010 yılında tiyatro kariyerine adım attı.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Nezir’in evlenme teklifi ile şok olan Bahar ve Pırıl ne yapacağını bilemez. İkisinden birinin onunla evlenmesi karşılığında Sarp’ı serbest bırakacağını söyleyen Nezir için bu teklif sadece bir intikamdan ibarettir. Çünkü onun eski ya da yeni karısıyla evlenmek Sarp’ın canını ölümden bile daha çok yakacaktır.

Arif’i kurtarmak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyen Kısmet, aniden gelen bir arama ile büyük bir ipucu bulduğunu zanneder. Ama onun ipucu sandığı şey gerçek midir? Artık Nezir Korkmaz’ın bir düşmanı daha vardır; Kısmet Avcı.


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