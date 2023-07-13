'Kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu...' Eski kiracısını öldürmüştü! Kendini böyle savundu

Olay, 13 Eylül 2021 tarihinde Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Evinin bahçesinde komşusunun saçlarını tıraş eden Salih Çelik’in (57) yanına eski ev sahibi M.A. geldi. M.A., av tüfeğiyle Salih Çelik’e iki el ateş ederek sırtından ve karnından vurdu. Salih Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AĞIR TAHRİK ALTINDA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık M.A.’nın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa A., Salih Çelik’in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen M.A., "Salih benim kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkarmıştı. Öfkeyle hareket ettim. Ağır tahrik altında eylemi gerçekleştirdim. Bu hususun dikkate alınmasını, beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"SALİH'İN SANIKLA İLGİLİ DEDİKODU ÇIKARDIĞINI DUYMADIM"

Duruşmada dinlenen tanık H.K. ise, "Salih’in M.A. ile ilgili dedikodu çıkardığını duymadım" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Salih Çelik’in kızı E.K., "Babamın suçu günahı yokken öldürüldü. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanığın gerçekleştirdiği eylem sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı, eylemi canavarca hisle işlediğini düşündükleri sanığın "kasten öldürme" suçunun nitelikli hallerinden cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. (İHA)