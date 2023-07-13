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Yol kenarında soyunup sürücülere el salladı! Yer: Sultangazi 'Kazaya neden oldu' iddiası

13.07.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir kadın yol kenarında soyunmaya başladı. Otomobillerin ve yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında kaldırımda bekleyen kadın iddiaya göre trafik kazasına da neden oldu. Kadının sürücülere el salladığı ve trafiğin aksamasına yol açtığı da öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yol kenarında soyunup sürücülere el salladı! Yer: Sultangazi 'Kazaya neden oldu' iddiası

Şaşkına çeviren olay, dün saat 15.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Mahmutbey Caddesi yolunda meydana geldi. Yol kenarına gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın soyunmaya başladı.

SÜRÜCÜLERE EL SALLADI

Yoldan geçen sürücülere el sallayan kadın, trafiğin aksamasına neden oldu.

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'KAZAYA NEDEN OLDU' İDDİASI

İddiaya göre bu sırada bir de kaza meydana geldi; seyir halindeki bir sürücü, önündeki ticari minibüse çarptı. Elbiselerini giyen kadın bir süre kaldırımda oturdu.

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Elindeki çantasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan kadın bu kez farklı bir noktada beklemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. (DHA)

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trafik kazası Sultangazi

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