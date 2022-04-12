Kadınların hayatını mahveden adama Müge Anlı ateş püskürdü! "Yaptığınızdan utanın, yüzünüz kızarsın!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, dolandırıcılık iddialarına Müge Anlı'dan sert tepki. İzmir'de meydana gelen olayda, peş peşe gelen telefonların ardından baba oğulun dolandırcılık yaptığı iddia edildi. Çalıştırdığı kadınların duygularıyla oynayarak onlardan para topladığı iddia edilen Kenan Taşkın'a Müge Anlı ateş püskürdü.

Derya Cihan 2020 yılında bir iş başvurusunda bulundu ve inşaat firmasında çalışmaya başladı. Baba oğulun işlettiği şirkette, yeni bir aşka yelken açan Derya Cihan, şirketin sahiplerinden Tayfun Taşkın isimli şahsın kendisine ilgi göstermesine kandı.

Kendisine çekler verildiğini iddia eden genç kadın, ellerindeki çekleri bozduramadıkları için kendisinden para istendiğini iddia etti. Derya Cihan hem elindeki paraları verdi hem de kredi çekti.

Derya Cihan'a iki aylık aşkın faturası 180 bin liraya ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Derya Cihan; "Diğer kadınların sesi olarak buradayım. Şu anda avukatımda olan 8 kadın var." diyerek stüdyodakileri şoke etti.

BABA OĞUL PARA İSTEMİŞLER

Birçok bahaneyle para istemeye devam eden patronu ve patronunun babası tarafından dolandırıldığını iddia eden Derya Cihan, bu şekilde onlarca kadının mağdur olduğunu öğrendi.

Organize bir şekilde dolandırıcılık olduğunu iddia eden Derya Cihan; kadınların gençse oğlunun devreye girdiğini, kadınların yaşı ileriyse ise babanın kadınları kendisine aşık ettiğini söyledi. İddialara göre; "Rahmetli anneme çok benziyorsun, senin de kızın var" şeklinde ifadelerle bağlantı kuran ve aşık olan kadınlar, çeşitli bahanelerle binlerce lira ödeme yaptılar.

Programa telefonla bağlanan Fatma Büyükok isimli bir kadın, Derya Cihan'ın anlattıklarının benzerini yaşadığını duyurdu. Kadının ifadesi ise Tayfun'un babası Kenan Taşkın'ın "Ölen eşime çok benziyorsun" ifadeleriyle aynı şekilde para istediği oldu.

TELEFONLA BAĞLANDI

İddiaların odağındaki kişi Kenan Taşkın ise canlı yayına telefonla bağlandı. İlişki iddialarının hiçbirini kabul etmediğini söyleyen ve paraya ihtiyacı olduğu için borç istediğini söyleyen Kenan Taşkın'a Müge Anlı tepki gösterdi.

"Yanınızda çalışan kadınlardan niye para istiyorsunuz" diyen Müge Anlı stüdyoda ateş püskürdü. "Ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız diyen Anlı, "Burası mahkeme kapısı değil, burası insanların mağduriyetlerini paylaştığı yer. Siz de kadınların duygularıyla oynayarak bu paraları toplamışsınız. Bir siz için, bir de oğlunuz için arıyorlar. Yaptığınızdan biraz utanın, boynunuzu eğin, mahcubum deyin. Bu hayatta mahcubiyet denen birşey vardı. Arlı, namuslu, haysiyetli, şerefli insanın yüzü kızarır. Yüzünüz kızarsın." sözlerini kullandı.



