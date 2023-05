Kadir Çöpdemir'den dikkat çeken sözler! Sosyal medyada gündem oldu: "Değiştirelim be"

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu ve sunucu Kadir Çöpdemir, dikkat çeken bir video ile sosyal medyanın gündemine girdi. Sosyal medyada gündem olan söz konusu videoda seyahat ettiği göze çarpan Kadir Çöpdemir'in "Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be!" dediği görüldü.

İŞTE KADİR ÇÖPDEMİR'İN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN VİDEODAKİ SÖZLERİ

"Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Yani mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, trenle Madrid'e gidiyoruz. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Yani bıktık be derken hayatın rutininden bıktık manasında. Bıktığımızı değiştirelim ya! Hadi bakalım"