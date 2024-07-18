Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı! Sözden karelere beğeni yağdı! 'Çok zarif ve güzel'

MYNET-"En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla adını geniş kitlelere duyuran sunucu Kadir Ezildi özel hayatıyla gündemdeydi. Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan ünlü isim dün akşam sözlendi.

Sevgilisi için Erzurum'a giden Kadir Ezildi bu özel gününden anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Ezildi beyaz bir takım elbise giyerken sözlüsü Gamze Türkmen'de beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Ezildi'nin sözlüsü ile karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Gamze Türkmen içinse 'çok zarif ve güzel', 'Kız çok çıtı pıtı', 'kız çok zarif hep böyle kalır inşallah' gibi yorumlar yapıldı.