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  4. Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı! Sözden karelere beğeni yağdı! 'Çok zarif ve güzel'

Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı! Sözden karelere beğeni yağdı! 'Çok zarif ve güzel'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 07:31
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"En Hamarat Benim” isimli programda sunucu olan ve temizlik tutkusuyla adından söz ettiren Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemdeydi. Ünlü isimden müjdeli haber geldi. Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı ve aile arasında düzenlenen törenle sözlendi. Sözden ilk karelere beğeni yağdı.

Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı! Sözden karelere beğeni yağdı! 'Çok zarif ve güzel'

MYNET-"En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla adını geniş kitlelere duyuran sunucu Kadir Ezildi özel hayatıyla gündemdeydi. Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan ünlü isim dün akşam sözlendi.

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Sevgilisi için Erzurum'a giden Kadir Ezildi bu özel gününden anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

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Ezildi beyaz bir takım elbise giyerken sözlüsü Gamze Türkmen'de beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Ezildi'nin sözlüsü ile karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Gamze Türkmen içinse 'çok zarif ve güzel', 'Kız çok çıtı pıtı', 'kız çok zarif hep böyle kalır inşallah' gibi yorumlar yapıldı.

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Kadir Ezildi En Hamarat Benim
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