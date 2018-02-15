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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2018 11:18 | Son Güncelleme

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır pazar sabahı hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınan Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler...

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. İnanır'ın doktoru şunları söyledi:

Artık kendisi yoğun bakımda değil. Dünden itibaren ayağa da kaldırdık. Şu anda herhangi bir fiziksel problem yok. Kasıktan genelde gireriz biz beyin için. Bizim beyinde ulaşabileceğimiz en ince damar çapı 0,4 mm’dir. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi.

Kadir Bey’de işlem zamanında etkin bir şekilde yapıldı. Damara kısa sürede girildi pıhtı kısa sürede çıkartıldı.

Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri var Kadir Bey’in. Ama vücut iyi tepki verdi. Benim suratım asıktır biraz ama bugünlerde gülüyor Kadir Bey için.

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