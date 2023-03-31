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  4. 'Kafalarını keseceğim, cihada hazırız' demişti! İsmail Cevher Kasımoğlu hakkında mahkeme kararını verdi

'Kafalarını keseceğim, cihada hazırız' demişti! İsmail Cevher Kasımoğlu hakkında mahkeme kararını verdi

31.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da İsmail Cevher Kasımoğlu, sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında muhalefet partilerini kastederek, "Erdoğan’a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu ifadeler tepkilere yol açarken Kasımoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kasımoğlu sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Batman’da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında İsmail Cevher Kasımoğlu, muhalefet partileri kastederek, “Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim’e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan’a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız” ifadelerini kullandı.

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ÖZÜR DİLEDİ

Kasımoğlu, 2 gün önce de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, öfkeyle bu sözleri kullandığını belirterek özür diledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında dün ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan gözaltına alındı.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

İfadesinde, pişman olduğunu söyleyen Kasımoğlu, röportajda kendisinden önce konuşan birinin devleti eleştirdiğini ve buna sinirlendiğini belirterek o sözleri kullandığını kaydetti. Kasımoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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