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Kafede karbonmonoksit zehirlenmesi! 10 kişi hastanelik oldu

07.01.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bir kafede akşam saatlerinde meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kafede karbonmonoksit zehirlenmesi! 10 kişi hastanelik oldu

Erzincan'da bir kafede sobadan sızdığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı.

Kırklar Caddesi’ndeki bir kafede akşam saatlerinde müşteri olarak bulunan kişilerin baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri üzerine 112 çağrı merkezi aranarak yardım istendi.

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Olay yerine sağlık, polis, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler olası başka tehlikeye karşı elektrik ve doğal gazı keserek tedbir aldı.

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YARALILARIN DURUMLARI İYİ

Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti olan 10 müşteri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Erzincan

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