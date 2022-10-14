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Kafede kavga çıktı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

14.10.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir kafede çıkan kavga cinayetle bitti. Bıçakların çekildiği kavgada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Kafede kavga çıktı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'daki olay dün akşam saatlerinde Kültür Park'ta bir kafede meydana geldi. Kafede buluşan O.D., A. Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

BIÇAKLANAN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi de bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılardan durumu ağır olan 14 yaşındaki Yusuf D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ
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