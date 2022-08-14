Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesine sert tepki! "Bir kere daha ilan ediyoruz"

Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP'nin 81 ildeki gençlik kollarının buluşmasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'diktatör' ifadesini kullanmasına AK Parti'den sert tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Bir defa diktatör olsa seçim mi olur? Diktatör olsa sen bu küfürleri edebilir misin?" tepkisinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı bir dizi paylaşımla Kaftancıoğlu'na yanıt verdi.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Turan, dün Çanakkale'de katıldığı bir programda gerçekleştirdiği konuşmada Kaftancıoğlu'nun açıklaması hakkında şunları söylemişti:

"Mahkeme kararıyla küfürbazlığı tescil olan bir eski il başkanı bugün Sayın Erdoğan'a utanmadan sıkılmadan 'diktatörü göndereceğiz' demiş. Bir defa diktatör olsa seçim mi olur? Diktatör olsa sen bu küfürleri edebilir misin? Aklınızı başınıza alın. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var, bir tane bayrağımız, devletimiz var. Cumhurbaşkanıyla, devletle kavga, bunlar doğru şeyler değil. Siyasi eleştiri baş göz üstüne ama dünyaya siz nasıl dersiniz 'Türkiye'de demokrasi yok, diktatörlük var.' Biliyoruz ki bunların derdi Erdoğan değil. Bakın internetten eski belgelere; rahmetli Özal'a, rahmetli Menderes'e 'diktatör' dediler. Bunların derdi Özal, Menderes veya Erdoğan değil. Yıllardan beri milletin durduğu yeri, milletin vicdanını, irfanını kabul etmediler. 'Nasıl olur da 20 yıl aynı adam başkan olur?' dediler. Milletimiz seçerse bir 20 yıl daha olur. Aziz milletimizin dediği baş göz üstüne kardeşim."

"SİNSİ BİR OYUN OYNUYOR"

Bugün ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı açıklamasında Kaftancıoğlu'na "Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Çelik'in paylaşımları şu şekilde:

Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı “diktatör” diyerek hedef almış.

Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur

Milli iradeyle kavgalı bu zihniyet daha önce de “Erken seçimle veya başka bir şekilde” iktidarı devirmekten söz ederek, demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu. Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir

Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor. Gerçek demokrasi sınavlarında ise sürekli sınıfta kalıyorlar.

"BİR KERE DAHA İLAN EDİYORUZ"

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına “diktatör” demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir.

Cumhurbaşkanımıza muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap etmek, demokratik siyasetin namusuna kastetmektir.

Yassıada Zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar Cumhuriyetten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez!

Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır.

CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir.

Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır.

Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz.

