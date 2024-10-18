Kağıtlardan kendi pavyonunu kendisi yarattı! Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler... "Yeteneğini konuşturmuş"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılardan yorum topladı. Bir öğrenci kağıtlardan yaptığı pavyon maketini sergiledi. Makette direkte dans eden bir dansçı ile onu izleyen bir adam yer aldı. Direk dansçısının üzerinden dökülen kağıt parçaları ise görenleri gülümsetti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeteneğini konuşturmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha yararlı şeyler yapsaydı keşke" yorumunu yaptı.