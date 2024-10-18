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  4. Kağıtlardan kendi pavyonunu kendisi yarattı! Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler... "Yeteneğini konuşturmuş"

Kağıtlardan kendi pavyonunu kendisi yarattı! Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler... "Yeteneğini konuşturmuş"

18.10.2024 12:02
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 12:02
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Sosyal medyada kaydedilen bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir öğrenci kağıtlardan kendisine bir pavyon yaptı. Sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviren kağıt pavyon maketine yorum yağdı. Bazı kullanıcılar yeteneğini överken bazıları ise durumu gereksiz bulduğunu dile getirdi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılardan yorum topladı. Bir öğrenci kağıtlardan yaptığı pavyon maketini sergiledi. Makette direkte dans eden bir dansçı ile onu izleyen bir adam yer aldı. Direk dansçısının üzerinden dökülen kağıt parçaları ise görenleri gülümsetti.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeteneğini konuşturmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha yararlı şeyler yapsaydı keşke" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
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