Kağıttan Hayatlar (Paper Lives) filmi nasıl izlenir? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Hayatın tüm güçlüklerine rağmen mücadeleyi ve savaşı bırakmayan bir adamın öyküsünün anlatıldığı Kağıttan Hayatlar (Paper Lives) filmi, 12 Mart 2021 tarihinden itibaren yayınlandı. Kağıt toplayan bir adam ve 8 yaşındaki bir adamın hikayesinin anlatıldığı film seyircinin büyük ilgisiyle karşılaştı.
Netflix yapımı olan Kağıttan Hayatlar filmini izlemek için öncelikle bir Netflix hesabınızın olması gerekiyor. 1 saat 37 dakika uzunluğunda olan filmi, Netflix hesabınızda oturum açarak seyredebilmeniz mümkün.
Kağıttan Hayatlar filminin fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı filmde, hayatın tüm engel ve zorluklarına rağmen savaşmayı bırakmayan ve çöp toplayarak kendisi ile sokaklarda tanıştığı sekiz yaşındaki bir çocuğun hayatını idame ettirmeye çalışan Mehmet'in öyküsü anlatılıyor.
Mehmet, her gün gördüğümüz fakat gündelik hayatın telaşıyla pek dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz kâğıt toplayan gençlerden birisidir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işletmekte olan Mehmet'in en büyük destekçisi ve yardımcısı ise ona ve onun gibilere çocukluktan beri kol kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir gün iş dönüşü en yakın arkadaşı olan Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali adında bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmak için uğraşırken, bir yandan da bu küçük çocuk ile birlikte ayrılmaz bir ikili olacaklardır.
Çağatay Ulusoy
Emir Ali Doğrul
Ersin Arıcı
Turgay Tanülkü
Selen Öztürk
Tomris Çetinel
Volkan Çalışkan
Mehmet Bahattin Genç
Okşan Büyük
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