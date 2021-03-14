Kağıttan Hayatlar (Paper Lives) filmi nasıl izlenir? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Hayatın tüm güçlüklerine rağmen mücadeleyi ve savaşı bırakmayan bir adamın öyküsünün anlatıldığı Kağıttan Hayatlar (Paper Lives) filmi, 12 Mart 2021 tarihinden itibaren yayınlandı. Kağıt toplayan bir adam ve 8 yaşındaki bir adamın hikayesinin anlatıldığı film seyircinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ NASIL İZLENİR?

Netflix yapımı olan Kağıttan Hayatlar filmini izlemek için öncelikle bir Netflix hesabınızın olması gerekiyor. 1 saat 37 dakika uzunluğunda olan filmi, Netflix hesabınızda oturum açarak seyredebilmeniz mümkün.

KAĞITTAN HAYATLAR FRAGMANI

Kağıttan Hayatlar filminin fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ KONUSU

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı filmde, hayatın tüm engel ve zorluklarına rağmen savaşmayı bırakmayan ve çöp toplayarak kendisi ile sokaklarda tanıştığı sekiz yaşındaki bir çocuğun hayatını idame ettirmeye çalışan Mehmet'in öyküsü anlatılıyor.

Mehmet, her gün gördüğümüz fakat gündelik hayatın telaşıyla pek dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz kâğıt toplayan gençlerden birisidir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işletmekte olan Mehmet'in en büyük destekçisi ve yardımcısı ise ona ve onun gibilere çocukluktan beri kol kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir gün iş dönüşü en yakın arkadaşı olan Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali adında bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmak için uğraşırken, bir yandan da bu küçük çocuk ile birlikte ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy

Emir Ali Doğrul

Ersin Arıcı

Turgay Tanülkü

Selen Öztürk

Tomris Çetinel

Volkan Çalışkan

Mehmet Bahattin Genç

Okşan Büyük



