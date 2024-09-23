Kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti azılı bir sapık çıktı! Sabıkası her şeyi anlatıyor

Ümraniye'de, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti. Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bu sırada yaralanan polis K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

HEM HIRSIZ HEM SAPIK HEM KATİL

Türkiye'yi kahreden olayda polisimizi şehit eden hainin Yunus Emre Geçti olduğu belirlendi. Katilin fotoğrafları sosyal medyaya düşerken sabıkası da ortaya çıktı. Kabarık sabıkalı caninin sadece hırsız değil aynı zamanda bir de sapık olduğu belirlendi. 26 suç kaydı bulunan Geçti, 1 kere cinsel tacizden 2 kere de çocuğa cinsel istismardan işlem görmüş.

İŞTE YAKALANMA ANI

Öte yandan hainin yakalanma anı da ortaya çıktı. Çığlık attığı görülen cani ekipler tarafından bu şekilde emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 22.55 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı. Saldırgan bu sırada polise direndi. Yaşanan arbedede polisin silahını alan cani, polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı. Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz ve K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise polisin yaptığı çalışmaların ardından sokak arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adrese gelen çok sayıda polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yerindeki boş kovanlar tek tek belirlenerek incelendi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, '22.09.2024 tarihinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşanmış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Şeyda Yılmaz (27) isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir. Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi olan P.G.(43) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaralı şekilde gözaltına alınmış, 'Kasten öldürme-kasten yaralama' suçlarından tahkikat işlemlerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz' ifadeleri yer aldı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülürken, bu sırada şüphelinin polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdiği anlar yer aldı. Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.