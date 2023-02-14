Kahramanmaraş depreminde görev yapan Yunan arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havalimanında kahraman gibi karşılandılar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede felaketi yaşattı. Depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Türkiyr 6 Şubat’ta yaşanen felaketin ardından tek yürek olurken afet bölgesine dünyadan arama-kurtarma, tıbbi, gıda ve insani yardımlarda geldi. Afet bölgesinde enkaz altında kalan canları kurtarmak için mücadele eden Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) görevlerinin tamamlandığını açıklayarak ülkesine döndü. Yunan ekibi Atina’da büyük bir sevgi seliyle karşılandı.

“KENDİ ÜLKEMİZDE OLSA YAPACAĞIMIZ ŞEYLERİ YAPTIK”

Atina Elefterios Venizelos havaalanına inen Yunan ekibini, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilianidis karşıladı. Bakan Stilianidis, “Hepimiz için duygusal bir an. Dayanışmanın ne de demek olduğunu gösterdiniz. Herkesten sizin için en iyi lafları duyduk. Yunanistan, insanlığın bu zor anında deprem bölgesinde idi” dedi.

Ekibin lideri olan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) Başkanı Dimitris Rupas, “Kendi ülkemizde olsa yapacağımız şeyleri yaptık, ne daha fazlasını ne daha azını” diye konuştu.