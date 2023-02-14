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  4. Kahramanmaraş’ta görev yapan Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havaalanında böyle karşılandılar

Kahramanmaraş’ta görev yapan Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Havaalanında böyle karşılandılar

14.02.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler büyük bir yıkıma neden oldu. 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye’den ve dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Dünyadan gelen arama kurtarma ekipleri ülkelerine geri dönmeye başlarken Alman arama kurtarma ekibi ISAR, havalimanında gurbetçi Türkler tarafından güllerle karşılandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Türkiye’yi yasa boğan enkaz görüntülerinin ardından dünya harekete geçerek bölgeye arama-kurtarma, tıbbi, gıda ve insani yardımlarını göndermeye başladı. Depremin 9. gününde yabancı ekipler ülkelerine dönmeye başladı. Alman arama kurtarma ekibi ISAR’ın havalimanında Almanya’da yaşayan Türkler tarafından alkışlarla karşılandıkları anlar herkesi duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Alman WDR televizyonu için Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem yayınları yapan gazeteci Jens Eberl, arama kurtarma ekibinin ülkelerine dönüş anlarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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Havalimanında ISAR ekibi önce güllerle karşılandı ardından ise alkışlandı. Bazı Türkler ise arama kurtarma ekibindekilere sarılarak onlara teşekkür etti.

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