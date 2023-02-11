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Belçika ve Hollanda Kahramanmaraş depremini unutmadı! Katedral çanıyla İstiklal Marşı çalındı... Duyanlar duygusal anlar yaşadı

11.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili etkileyen depremlerin sonrasında Türkiye büyük bir acı yaşarken pek çok ülkeden destek mesajları gelmeye başladı. Belçika’da ve Hollanda’da Türkiye’yi desteklemek için katedral çanlarıyla İstiklal Marşı çalındı.

Belçika ve Hollanda Kahramanmaraş depremini unutmadı! Katedral çanıyla İstiklal Marşı çalındı... Duyanlar duygusal anlar yaşadı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindei depremler bölgeyi enkaza çevirdi. Bölgede yaşayan milyonlarca vatandaş depremlerden etkilenirken on binlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce bina yıkıldı. 6 Şubat sabahı Türkiye kara bir günde uyanırken deprem bölgesi için ülkenin pek çok yerinden yardımlar gönderilmeye başlandı. Türkiye'yle birlikte tüm dünya yaşanan bu felakete ve gelen acı haberlere ağlıyor. Pek çok ülke peş peşe destek mesajlarını Türkiye'ye iletirken yardım için arama kurtarma ekiplerini de Türkiye'ye gönderme kararı aldı.  Tıbbi, insani, gıda ve arama ile kurtarma yardımlarının dışında Belçika ve Hollanda Türkiye’nin acısını paylaştıklarını göstermek için katedral çanlarıyla İstiklal Marşı çaldılar.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

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Belçika’nın Anvers şehrinde kent merkezindeki ki tarihi katedralin önünde Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için bugün anma töreni düzenlendi. Törene Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen ve kentte yaşayan çok sayıda Türk katıldı. Tören sırasında Türkiye ile dayanışma adına kilisenin çanıyla İstiklal Marşı icra edildi.

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Kentin en eski yapısı olan Anvers Kalesi önüne de Türk bayrağı çekildi ve yarıya indirildi.Anvers Belediyesi ayrıca depremzedelere yardım amacıyla 20 bin avro bağış yapma ve Belçika'dan Türkiye'ye gidecek yardım ekibine şehri temsilen bir itfaiyeci ilave etme kararı aldı

TÜM ŞEHİR DİNLEDİ

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Hollanda'nın Zwolle şehrindeki De Peperbus Katedrali'nin çanıyla da İstiklal Marşı çalındı. Hollanda'nın Zwolle şehrinin sembol binalarından olan De Peperbus Katedrali’nin çanıyla İstiklal Marşı tüm şehirde yankılandı.

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Zwolle Belediye Başkanı Peter Snijders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki deprem bölgesinde yakınları bulunan Zwolle sakinlerinin çok etkilendiğini belirterek Türkiye ile dayanışmak ve Türk halkına taziye dileklerini iletmek üzere şehirdeki Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami'yi ziyaret etti. Zwolle Belediyesi, Hollanda Kızılhaçının Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı kampanyaya şehirde yaşayan her bir kişi adına 1 avro olmak üzere toplam 132 bin 500 avro bağışta bulunacağını bildirdi.

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