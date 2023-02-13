Kurtarma operasyonunu saniye saniye paylaştılar! O anlar nefesleri kesti... İngiliz arama kurtarma görevlisinin kask kamerası kaydetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. “Asrın felaketi” olarak isimlendirilen depremlerin sonrasında bölgenin yaralarını sarmak için Türkiye ve dünyadan yardım gelmeye başladı. ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bangladeş, Belarus, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, El Salvador, Ermenistan, Estonya, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Amerika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayvan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Venezuela ve Yunanistan'dan ekipler deprem bölgelerine akın ederek enkaz altındaki canları kurtarmak için mücadele etti. İngiliz arama kurtarma ekiplerinin bir depremzedeyi enkazdan çıkartmak için verdiği mücadele kask kamerasıyla anbean kaydedildi.

KASK KAMERASINA YANSIDI

İngiliz arama kurtarma ekibi SARAID bir depremzedeyi enkazın altındna çıkartmak için yürüttüğü operasyonu saniye saniye kask kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin açılan tünelden depremzedenin yanına inerek onu kurtarmaya çalıştığı anlara yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.