Kahramanmaraş'taki bu dükkan görenleri şaşırtıyor! Depremi hasarsız atlattı, tabaklar dahi kırılmadı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Türkiye kaybettiği canlara ağlarken, bir yandan da depremde yıkılan binalar ve yıkılmayıp sağlam kalan binalar hakkındaki haberler konuşulmaya başlandı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki bir apartmanın zemininde bulunan züccaciye dükkanındaki malların hasar görmemesi ise büyük dikkat çekti.

DEPREMDE HASAR GÖRMEDİ! PORSELEN TABAKLAR DAHİL HİÇBİR EŞYA KIRILMADI

Onikişubat ilçesinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar görmeyen yerler arasında yer aldı.

Sitedeki bir apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü.

Dükkan çevreden geçenlerin de ilgisini çekiyor. (AA)

