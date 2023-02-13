Depremin 8. gününde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 177. saatte baba ve oğlu enkaz altından çıkarıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye’yi adeta yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde şu ana kadar açıklanan can kaybı sayısı 31 bini geçti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 643'e yükseldi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Yapılan kurtarma çalışmaları ile birlikte günler sonra da sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. İşte enkazdan gelen o mucizeler…

177 SAAT SONRA BABA VE OĞLU ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Adıyaman'da depremin 177. saatinde baba ve oğlu enkaz altından kurtarıldı!

173 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Hatay Antakya'da yıkılan Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler 173'üncü saatte 53 yaşındaki Nahide Umam'ı sağ çıkardı.

Hatay Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkıllan 8 katlı Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiye ekipleri, enkazda yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, 53 yaşındaki Nahide Umam'ı saat 08.55'te sağ çıkardı. Ekipler Umam'ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.

170’İNCİ SAATTE ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib, depremin 170’inci saatinde göçük altından çıkartıldı. Enkazdan tekbir getirerek ve yürüyerek çıkan Suriyeli adam, arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe Antakya’da saatlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan tekbirler eşliğinde yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

“UMUDUMUZU KAYBETMEDİK”

911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, “Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. Allah mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.

170. SAATTE ENKAZDAN KURTARILDI

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.

Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

166. SAATTE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı.

Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı.

Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

165. SAATTE GELEN MUCİZE

Adıyaman’dan bir sevindiren haber daha geldi. Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi.

Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar’a ulaştı. İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazdan sağ olarak Naime Şakar’ı kurtardı. Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.

160. SAATTE KURTARILDI

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu depremin 160. saatinde 11 yaşındaki Lena Maradini kurtarıldı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan Maradini, hastaneye kaldırıldı.

MUCİZENİN ADI YAVUZ: 159. SAATTE KURTULDU

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Tacikistan ve AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarının 159’uncu saatinde 3 yaşındaki Yavuz Cambaz kurtarıldı.

Saatler süren çalışmanın ardından 7 katlı binanın enkazından çıkarılan Yavuz, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

159. SAATTE KURTULDULAR

Arama kurtarma çalışmalarında umutların tükenmeye başladığı anda iyi haber Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geldi. 159 saattir enkaz altında bulunan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak çıkartıldı. Nurdağı ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Nilüfer Apartmanı enkazında yapılan arama kurtarma çalışmasında alınan sis ilk umut ışığını yaktı.

Jandarma ve güvenlik korucularının insanüstü çalışmasıyla enkazdan alınan Saadet Coşkun, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alındı. Nurdağı'nda görevli Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanındaki çalışmaları inceledikten sonra Saadet'i kurtaran ekipleri tek tek tebrik etti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde maden işçileri depremden 159 saat sonra Asyanur Öksüz’ü (18) enkaz altında sağ olarak çıkardı.

Antakya’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri, enkaz altında kalan Asyanur Öksüz’ü kurtarmak için 6 saat süren çalışma yaptı.

Asyanur yanına ulaşan maden işçisine, "Ben direkt çok güzel boşluğa düştüm. Hiçbir şey olmadı bana” dedi.

159 saat sonra enkazdan çıkarılan Asyanur, tedavisi için hastaneye götürüldü.

158. SAATTE MUCİZE

Kocaeli'den Adıyaman'a gelen Gölcük Tersane Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi enkazında 3 gün arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, 158 saat sonra enkazda 10 yaşındaki Asima Baltacı'ya ulaştı. Küçük Asima, kurtarma çalışmaları esnasında askerlerden jelibon istedi. Bulunduğu yerden çıkarılan Asima ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, aynı binadan 3 kişiyi daha canlı çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan bir kadın 158'inci saatte sağ çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, itfaiye ekipleri kentte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşam belirtisi alan ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu 63 yaşındaki Hafsa Dağcı'yı depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. Dağcı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

156. SAATTE KURTULDU MUSLERA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, bir damacana su ve çilekli dondurma istedi. Aynı zamanda Galatasaray hayranı olduğunu belirten Semih, Icardi ve Muslera'yı da çok sevdiğini söyledi.

Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu. ‘Formanı istiyorum’ diyen Semih’e Muslera, ‘hemen gönderiyorum’ cevabını verdi.

155. SAAT

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu sağ çıkarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı'nda yıkılan Sümer Apartmanı'nın enkazından 34 yaşındaki Tolga Fakıoğlu, 155 saat sonra kurtarıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazından 8 yaşındaki Semih Ege İnce, 155 saat sonra kurtarıldı.

153. SAAT

Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Konutları'nın enkazında kalan 28 yaşındaki Rabia Kalçın, 153 saat sonra sağ çıkarıldı.

Adıyaman'da 153. saatte Yamanlar Apartmanı'nın enkazından 21 yaşındaki Rukiye Sincar yaralı kurtarıldı.

152. SAAT

Adıyaman'da 7 yaşındaki Ahmet, Narlıkuyu Sitesi'nin enkazından 152. saatte kurtarıldı.

Adıyaman'da Mercan Sitesi'ndeki blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalan 22 yaşındaki Rabia Kırmızı ve ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı 152 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki enkazdan 85 yaşındaki İsmihan adlı yaşlı kadın 152 saat sonra kurtarıldı.

150. SAATTE DÖRT MUCİZE

Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından Dada isimli kız çocuğu 150. saatte sağ çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kurtarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi.

Hatay'ın Defne ilçesinin Armutlu semtinde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazından 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli adlı kadın 150. saatte sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki bir enkazdan Ömer adlı çocuk ve annesi 150 saat sonra kurtarıldı.



