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Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerden sonra Adanalılar evlerine giremiyor! '28'inde deprem olacak söylentileri var'

22.02.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler ve en son Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından Adanalılar evlerine girmekte korku yaşıyorlar. Uzman isimlerin Hatay depremlerinin ardından 'Adana merkezli deprem' uyarılarıyla paniğe kapılan Adanalılar, her an deprem olma korkusuyla evlerine giremiyor. Asiye Adıyaman isimli bir vatandaş "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerden sonra Adanalılar evlerine giremiyor! '28'inde deprem olacak söylentileri var'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremler sonrasında Adanalılar, deprem korkusuyla evlerine giremiyor. Son olarak Hatay'daki depremlerin ardından uzman isimlerin Adana bir deprem olacağı yönündeki uyarılarıyla paniğe kapılanlar evlerine girmekte tereddüt ediyor. Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız" derken Çokşükür Karataş, "Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.

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ADANALILAR EVLERİNE GİREMİYOR

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerden Adana'da bölge halkı toplanma alanlarında, çadır kentlerde gecelemeye başladı. Kentte yaklaşık 1 hafta sonra birçok kişi evlerine geri döndü. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yine aynı korkuyu yaşayan bölge halkı evlerinden çıkıp yine toplanma alanlarında gecelemeye başladı. Uzmanların, 'Adana merkezli deprem' uyarılarının ardından tedirginliği artan çoğu kişi, evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor.

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"PSİKOLOJİK OLARAK BİTMİŞ DURUMDAYIZ"

6 Şubat’taki depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" diye konuştu.

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"DÜŞÜNDÜKÇE TANSİYONUM YÜKSELİYOR"

Fuar alanında annesiyle geceleyen Çokşükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.

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Evlerine dönmek istediklerini fakat tedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme, evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

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