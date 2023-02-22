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Sosyal medyadan paylaştı, gündem oldu! AK Partili Kaya'nın evinin bahçesindeki AFAD çadırı hakkında açıklama geldi: "Engelli vatandaş için kuruldu"

22.02.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çadırlar, Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri haline geldi. Bu sırada AK Partili Sertaç Kaya'nın evinin bahçesine kurulan AFAD çadırı sosyal medyada gündem oldu. O çadırın fotoğrafını paylaşan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Olayın duyulması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri çadırı söküp götürdü" açıklamasında bulundu. Kaya ise sosyal medya hesabından, çadırın engelli bir vatandaş için kurulduğuna dair paylaşımları paylaşarak yanıt verdi.

Sosyal medyadan paylaştı, gündem oldu! AK Partili Kaya'nın evinin bahçesindeki AFAD çadırı hakkında açıklama geldi: "Engelli vatandaş için kuruldu"

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine çadır yardımı gönderilmesi için çağrılar yapılırken AFAD, Kızılay gibi yardım kuruluşları bölgede çadırların temini ve kurulumu görevini üstlenen kurumların başında geliyor. Bu sırada AK Parti Şanlıurfa Karaköprü İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Kaya'nın evinin bahçesinde AFAD çadırı yer alması dikkat çekti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal o fotoğrafı paylaşarak tepki gösterirken çadırın engelli bir vatandaş için kurulduğu belirtildi.

TANAL: DEPREMZEDELER GÜNLERDİR ÇADIRA ULAŞAMAZKEN EVİNİN BAHÇESİNE AFAD ÇADIRI KURABİLİYOR

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Partili Kaya'nın evinin bahçesindeki AFAD çadırının fotoğrafını paylaşarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bari deprem'de, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın! Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken, Şanlıurfa’da AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi, depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurabiliyor.

"AKP'li Yönetici, çadırı kolayca temin ederken neden hala deprem bölgelerinde mağdur vatandaşlar çadıra ulaşmaz?

"AFAD EKİPLERİ ÇADIRI SÖKÜP GÖTÜRDÜ"

"Bu arada olayın duyulması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi'nin evinin bahçesindeki çadırı söküp götürdü."

PAYLAŞIMLARI RETWEET'LEDİ

Tanal'ın bu paylaşımları üzerine o çadır sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaya ise yanıtını iki Twitter gönderisini paylaşarak verdi. Kaya'nın paylaştığı gönderilerden birinde Türkiye Değişim Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Bucak şunları kaydetti:

"Mahmut bey o çadırın bir engelli vatandaşımız için kurulduğunu hepimiz biliyoruz ama sen Ankara'da, İstanbul'da lüks hayatını yaşarak Şanlıurfa’mız ve engelli vatandaşlarımız üzerinden siyaset yapıp yön vermeye çalışıyorsun. Bir şeyi iyi öğrenmeden paylaşma, buradan sana ekmek çıkmaz."

Kaya, ayrıca Gazeteci İbrahim Halil Kuş'un "Karaköprü Akçahisarda engelli bir kardeşimiz AFAD tarafından verilen çadırdan dolayı ailesi AFAD'da teşekkür etti. Bizler de AFAD'a duyarlığından dolayı teşekkür ederiz. Engelli kardeşimizin raporu mevcuttur." ifadelerine yer verdiği gönderiyi de hesabından paylaştı.

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