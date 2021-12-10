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Kahreden olay! 10 gün arayla hayatlarını kaybettiler

10.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da koronavirüse yakalan 62 yaşındaki Aysel ve 70 yaşındaki Fahri Duyar çifti, tedavi gördükleri hastanede 10 gün arayla hayatlarını kaybetti. Çiftin, koronavirüs aşısı yaptırmadıkları belirtildi.

Kahreden olay! 10 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Kentte yaşayan emekli öğretmen Aysel Duyar ve emekli sağlık şube müdürü Fahri Duyar çiftine, yaklaşık 1 ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Aşı yaptırmadıkları belirlenen çiftin testleri pozitif çıktı. Duyar çifti, Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Aysel Duyar, 30 Kasım’da hayatını kaybetti. Aysel Duyar, Altınordu ilçesindeki Hatipli kabristanlığında toprağa verildi.

EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Fahri Duyar da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fahri Duyar, bugün kılınacak cenaze namazı sonrası eşinin yanında toprağa verilecek.

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10 gün arayla yaşamlarını yitiren çiftin 2 çocuğunun da koronavirüse yakalandığı, birinin ev karantinasında bulunduğu, diğerinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ordu
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