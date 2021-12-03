HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

03.12.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ ta yabancı uyruklu bir kadın, evde 3 çocuğunu bırakarak aile sağlığı merkezine gitti. Yalnız kalan 3 çocuk, evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti. Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.

İlkokulda yangın paniği! Müdür yardımcısı pencereden atladı, öğretmenler gözyaşlarına boğulduİlkokulda yangın paniği! Müdür yardımcısı pencereden atladı, öğretmenler gözyaşlarına boğuldu

3 ÇOCUK MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bursa'da korkutan yangın! Talaş siloları alev topuna döndüBursa'da korkutan yangın! Talaş siloları alev topuna döndü

c9593e5a-56bc-4204-bc6b-3d7914fd1753

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştüSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Musa Orhan hakkında karar verildi

Musa Orhan hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.