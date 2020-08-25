Kahve telvesinin nerelerde kullanıldığını görünce çok şaşıracaksınız

Hepimiz yeniden kullanım ve geri dönüşüm için varız, bu yüzden burada kahve telvesini çöpe atmak yerine evin içinde nasıl kullanabileceğinize dair birkaç yararlı ipucu derledik.

BÖCEKLERİ VE HAŞERELERİ UZAKLAŞTIRIN

Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar toprak koyun bu, salyangoz ve sümüklü böcek gibi böceklere karşı bir bariyer oluşturacaktır.

ÇİÇEKLERİ DAHA UZUN SÜRE TAZE TUTUN

Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz - bu, bitkilere destek sağlar. Muhtemelen demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum yüzündendir ancak konsantre kahve koymayın, çok asitli olabilir.

ETİ YUMUŞATIN

Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.