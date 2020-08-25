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Kahve telvesinin nerelerde kullanıldığını görünce çok şaşıracaksınız

İLGİNÇ HABERLER  | 25.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Araştırmacılara göre kahve severlerin kanser, kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığına yakalanma riski ve depresyondan muzdarip olma riski daha düşük olabilir ancak kahvenin yararları sadece bunlardan ibaret değil. Kahve telvesinin nerelerde kullanıldığını görünce çok şaşıracaksınız.

Kahve telvesinin nerelerde kullanıldığını görünce çok şaşıracaksınız

Hepimiz yeniden kullanım ve geri dönüşüm için varız, bu yüzden burada kahve telvesini çöpe atmak yerine evin içinde nasıl kullanabileceğinize dair birkaç yararlı ipucu derledik.

BÖCEKLERİ VE HAŞERELERİ UZAKLAŞTIRIN

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Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar toprak koyun bu, salyangoz ve sümüklü böcek gibi böceklere karşı bir bariyer oluşturacaktır.

ÇİÇEKLERİ DAHA UZUN SÜRE TAZE TUTUN

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Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz - bu, bitkilere destek sağlar. Muhtemelen demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum yüzündendir ancak konsantre kahve koymayın, çok asitli olabilir.

ETİ YUMUŞATIN

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Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.

KİRLİ TENCERE VE TAVALARI OVALAYIN

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Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları fırçalamak için mükemmeldir. Süngerin üzerine biraz telvesi koyun ve tencere her zamanki gibi yıkayın. İyice yıkadığınızdan emin olun.

ŞÖMİNE TEMİZLEYİCİSİ OLARAK KULLANIN

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Küller bir duman bulutu oluşturabileceğinden şöminenin temizlenmesi zor olabilir ancak kahve telvesi bunu engelleyebilir. Böylece hapşırmadan ve öksürmeden her şeyi kolayca süpürebilirsiniz.

KOKULARI GİDERİN

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Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olan nitrojene sahiptir. Eski çoraplardan veya mendillerden taşınabilir oda spreyleri yapabilir ve bunları ayakkabılarınıza, çekmecelerinize veya spor çantanıza koyabilirsiniz. Bozulmuş veya hoş kokulu gıdalardaki kokuları emmek için buzdolabınızdaki bir fincana biraz kahve de koyabilirsiniz.

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