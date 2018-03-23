'Kalk Gidelim’ setinde korku dolu anlar!

Başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve Mehtap Bayri’nin paylaştığı, Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği 'Kalk Gidelim' dizisinin setinde, senaryo gereği devrilen dolmuş sebebiyle ilginç dakikalar yaşadı.
Çekimleri Muğla’nın Yeşilyurt köyünde devam eden dizinin 19'uncu bölümünde, maça gitmek için yola çıkan dolmuşun devrilme sahnesini gerçek sanan köylüler sete geldi. Çekim yapıldığını anlayan köylüler kahkaha attı.
Köylülerden birinin hayalinin yönetmen koltuğunda oturmak olduğunu söylemesi üzerine, dizinin yönetmeni Serkan Pak, koltuğunu kısa süre devrederek bu hayalin gerçekleşmesini sağladı.
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