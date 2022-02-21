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Kalp Yarası dizisi bitti mi? Kalp Yarası neden final yaptı?

21.02.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Yarası dizisi Twitter'da yapılan iddialar sonrası gündem olmuştu. Yapılan paylaşımlarda dizinin final yaparak ekranlara veda edeceği iddia edilmişti. Kalp Yarası dizisi yeni bölüm fragmanı sonrası ATV'de yayınlandı. Peki Kalp Yarası dizisi bitti mi? Kalp Yarası neden final yaptı? İşte ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ile ilgili flaş gelişmenin ayrıntıları...

Kalp Yarası dizisi bitti mi? Kalp Yarası neden final yaptı?

Kalp Yarası dizisi ile ilgili bir süre önce sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulunulmuştu. Kalp Yarası dizisinin beklenen başarıyı sağlayamadığı ve dizinin ekranlara veda edeceği ileri sürülmüştü. Bugün, ATV'nin sevilen disizi Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanının ardından yeni bölümü yayınlandı. Peki Kalp Yarası dizisi bitiyor mu? Kalp Yarası neden final yapıyor? Final bölümü ne zaman? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ile ilgili flaş gelişmenin detayları ve dizinin son durumuna ilişkin bilgileri sizler için derledik.

KALP YARASI BİTİYOR MU?

ATV'DE geçtiğimiz Haziran'da yaz dizisi olarak başlayan Kalp Yarası dizisine ilişkin kanal yönetimi tarafından flaş bir karar alındı.

Böylelikle Twitter'da bir süre önce yapılan iddialar netlik kazanmış oldu. Kalp Yarası dizisi son bölümüyle ekranlara veda etti.

KALP YARASI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kalp Yarası dizisi bu hafta 32. bölümüyle ekranlara veda etti. Fakat dizinin neden final yaptığına ilişkin remi bir açıklama henüz yapılmadı. Dizinin reytinglerinin iyi olmadığı sebebiyle kanal yönetiminin böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosunda Şenay Gürler, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak ve Zehra Yılmaz gibi oyuncular da yer alıyordu.

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizi 21 Şubat Pazartesi akşamı final bölümüyle ekranlara veda etti.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin başrolünde bulunan Ferit, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Yağmur Tanrısevsin'in canlandırdığı Ayşe ise İstanbul'da yaşayan, hayatta kendi ayakları üzerinde durabilen ve hayat dolu bir geç kadındır.

Ferit'in ailesi, oğullarını kendi tercih ettikleri Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlendirmek ister. Her şey istenildiği gibi devam eder. Ferit ve Hande'nin düğün gecesi gelip çatar. Ancak o gece Ferit'in dünyası başına yıkılır, çünkü genç adam ihanetle sarsılır.

Ferit ve Ayşe'nin yolları tesadüf eseri birleşir ve şimdi her ikisinin önünde zorlu bir yol bulunmaktadır.


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atv Kalp Yarası dizisi
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