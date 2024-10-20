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  4. 'Kalpten anlamıyoruz, 5 bin TL verin' Yenidoğan skandalında şok iddia 'Sapasağlam bebeğimin canına kıydılar' Gece boyu sürdü! Bir bir nakledildiler

'Kalpten anlamıyoruz, 5 bin TL verin' Yenidoğan skandalında şok iddia 'Sapasağlam bebeğimin canına kıydılar' Gece boyu sürdü! Bir bir nakledildiler

20.10.2024 07:42
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Yenidoğan çetesi skandalı Türkiye'nin gündeminde. Yeni iddialar tüyler ürpertiyor. Esenler'de 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen hastanenin faaliyetine son verilirken tedavi gören hastaların başka hastanelere nakli gece boyu sürdü. Esenyurt'ta faaliyetine son verilen hastane için iddialarda bulunan Cemil Imrak "İçimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. 5. gün arayıp 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler. Sapasağlam bebeğimi burada kaybettiler. Canına kıydılar" dedi.

'Kalpten anlamıyoruz, 5 bin TL verin' Yenidoğan skandalında şok iddia 'Sapasağlam bebeğimin canına kıydılar' Gece boyu sürdü! Bir bir nakledildiler

Yenidoğan çetesi skandalı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturmada ortaya çıkan her detay tüyler ürpertti. İstanbul'da faaliyetine son verilen hastanelerdeki nakiller gece boyunca devam etti. Bebeği ölen bir babadan da şoke eden iddia geldi.

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NAKİLLER GECE BOYUNCA SÜRDÜ

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli bebek ölümlerine adı karışan hastanelerde yaptıkları incelemeler sonrası faaliyetlerine son verme kararı verilmişti.

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Bu hastanelerde tedavi gören hastaların farklı hastanelere nakilleri gece boyunca devam etti. Esenler'deki özel hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla kamu hastanelerine nakledildi. Esenyurt'taki hastanede de aynı şekilde hastalar başka hastanelere sevk edilerek faaliyetlerine son verildi.

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"'BİZ KALPTEN ANLAMIYORUZ, KALP DOKTORU GETİRECEĞİZ' DİYEREK 5 BİN TL PARA İSTEDİLER"

Esenyurt'taki hastanede bebeğinin dünyaya geldikten sonra durumunun iyi olduğunu söyleyen Cemil Imrak, "İlk bir ya da ikinci günde durumu iyi dediler. Üçüncü günde hastaneye geldik, 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. 'Bebeği kaybedebiliriz, hayatta da tutabiliriz, daha önce böyle bir iki bebek kurtardık. Kurtarma şansımız var' dedi. 'Biz kalpten anlamıyoruz kalp doktoru getireceğiz' diyerek 5 bin TL para istediler. Parayı da elden istediler, verdik. Üçüncü gün doktor gelip bakmış, geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Fırat Sarı bana kalp durumunun iyi olduğunu, damarlarının tıkalı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

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"BİZİM İÇİMİZE KORKU VERDİKLERİ İÇİN BEBEĞİ BURADA TUTTULAR"

Imrak "Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler. Sapasağlam bebeğimi burada kaybettiler işte. Canına kıydılar. Bebek anne karnında da iyiydi, doğduğunda da iyiydi. 'Bir iki gün küvezde kalıp taburcu edeceğiz' dediler ama burası bebeğimin ölümüne neden oldu. Peşini bırakmayacağım hakkımı sonuna kadar savunacağım" dedi. (DHA)

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ISTANBUL-ISTANBULDA-FAALIYETINE-SON-VER_379658_105130Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yenidoğan yenidoğan çetesi
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