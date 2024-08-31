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    4. Kamera karşısında dans edip video çekerken çatışmanın ortasında kaldılar! Silah sesini duyunca böyle kaçtılar

    Kamera karşısında dans edip video çekerken çatışmanın ortasında kaldılar! Silah sesini duyunca böyle kaçtılar

    31.08.2024 15:06
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 15:06
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde 3 kişi kamera karşısında dans ederken çatışmanın ortasında kaldı. Silah seslerini duyan gençler zan havliyle olay yerinden kaçtı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    New York'ta kaydedilen ilginç bir görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşti. 3 kişi kamera karşısına geçerek sokak ortasında dans etmeye başladı. Gençlerin hiç beklemediği anda silah sesleri yükseldi. Silah sesini duyan gençler arkalarına bile bakmadan kaçmaya başladı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl kaçtılar öyle helal olsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Korkunun gözünü seveyim" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika New York çatışma
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