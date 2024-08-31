Kamera karşısında dans edip video çekerken çatışmanın ortasında kaldılar! Silah sesini duyunca böyle kaçtılar

New York'ta kaydedilen ilginç bir görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşti. 3 kişi kamera karşısına geçerek sokak ortasında dans etmeye başladı. Gençlerin hiç beklemediği anda silah sesleri yükseldi. Silah sesini duyan gençler arkalarına bile bakmadan kaçmaya başladı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl kaçtılar öyle helal olsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Korkunun gözünü seveyim" yorumunu yaptı.