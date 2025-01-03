Kameradan tesadüfen gördü! Kayınvalidesinin mutfağı temizlediğini zannetti: Gerçek bambaşka çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Bir gelin evinde bulunan kameraları izlediği sırada kayınvalidesinin tuhaf bir hareketine tanık oldu. Kayınvalidesinin mutfakta temizlik yaptığını zanneden gelin yaşlı kadının hareketlerini dikkatli bir şekilde takip ettiğinde bir peçeteyle ağzını ve burnu sildikten sonra aynı peçeteyle tezgahı sildiğini gördü.

Kadın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kayınvalidesinin eve hizmetçi tutması için ısrar ettiğini söyleyerek, "Kayınvalidem bana bir hizmetçi tutmam gerektiğini söyledi. Her zaman evi temiz tutamayacağımı düşünüyor. Bu yüzden bu öneriyi yaptı. Ama aslında evi darmadağın eden tek kişi sensin. Kayınvalidemin bunu yapmasının tek nedeni hizmetçi konusundaki isteğini yerine getirmemiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok korkunç. Gerçekten her yeri temizlemek zorunda kalacaksınız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kayınvalideniz sizi sevmediği için bu şekilde davranıyor" yorumunu yaptı.