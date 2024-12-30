Kameralar kayıttaydı... Güney Kore'deki uçak kazasında '6 dakika' detayı! Kule, pilotları uyarmış; hemen sonrasında 'imdat' çağrısı gelmiş

Azerbaycan'da Rus hava savunma sistemi tarafından vurulan yolcu uçağı ve ardından Güney Kore'den gelen korkunç haber ve görüntüler... Tüm dünya son günlerde peş peşe yaşanan uçak kazalarını konuşurken; iki olay da anbean kameralara yansımıştı. Güney Kore'deki kaza görüntüleri hafızlara kazınırken, uçak kazasına neyin sebep olduğu ise merak konusu oldu. Söz konusu kazanın hemen öncesindeki 'kuş sürüsü' detayı ortaya çıkarken; kulenin pilotları, çarpışmadan 6 dakika önce uyardığı belirlendi. İşte Güney Kore'deki uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar...

DUVARA ÇARPARAK İNFİLAK ETTİ

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı. İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

SADECE İKİ KİŞİ KURTULDU

175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 179 kişi hayatını kaybetti.

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü.

Kazada yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan iki mürettebat üyesi kurtulmayı başardı.

Güney Kore hükümeti, 4 Ocak'a kadar ulusal yas ilan etti.

KAZADAN 6 DAKİKA ÖNCE UYARMIŞLAR

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre; kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu aktarıldı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı.

KISA SÜRE SONRA 'İMDAT' ÇAĞRISI

Kontrol kulesi, kazadan yaklaşık 6 dakika önce pilotu kuş çarpmasına karşı uyardı, ancak kısa süre sonra uçaktan "imdat" çağrısı alındı.

EN GENÇ YOLCU 3, EN YAŞLISI 78 YAŞINDAYDI

İtfaiyenin yolcu manifestosuna dayanarak verdiği bilgiye göre, Jeju Air uçağındaki en genç yolcu üç yaşında bir çocuk, en yaşlı yolcu ise 78 yaşında bir erkekti.

Bangkok-Muan seferini gerçekleştiren uçakta, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

KAZADAN 2 GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN ACİL DURUM ALARMI

Jeju Air'e ait 7C8135 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağın, 27 Aralık günü de benzer bir acil iniş kararı alması dikkat çekiyor.

Jeju'dan Pekin'e gitmek üzere yola çıkan uçak, Sarı Deniz üzerinde acil durum alarmı vererek acil iniş izni istedi.

Acil iniş kararından sonra uçak, planlanan rotasından çıkarak Güney Kore'nin başkenti Seul'e yönlendirildi.

Acil durum alarmı veren uçağın iki gün sonra benzer bir olay yaşayarak korkunç bir faciaya karışması, akıllara soru işaretleri getirdi.

Yerel saat ile 09.07’de meydana gelen kazanın kesin nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken, kaza sonrasında alevlere teslim olan uçağa ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Yerel basında yer alan haberlerde ise uçağın iniş takımlarında arıza meydana geldiği iddia edildi.

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

FİRMADAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise, şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu kaydedildi.

Yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

KAZANIN NEDENİ TAM OLARAK NET DEĞİL

Jeju Air CEO'su tarafından yapılan açıklamada kazanın nedeninin henüz belirlenemediği ve araştırılırken hükümetle işbirliği yapılacağı aktarıldı.

Önceliğin kazada yakınlarını kaybeden kişileri desteklemek olduğunu belirten şirket, "Uçak arızasına yönelik herhangi bir işaret yok. Kazaya karışan uçağın daha önce kaydedilmiş kaza geçmişi yok." açıklamasında bulundu.