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Kampçılar için bir cennet: Dutluca Köyü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | 10.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

Bahar aylarında yolculuk yapmak isteyenler genelde huzurlu bir köşeye çekilmek ister. Dutluca Köyüde işte tam olarak böyle bir dinlence noktası arayanlar için ideal bir seyahat rotası. Instagram’ın doğa dostu gezgini @gezginkz hesabının yazarı Elif Omput sizin için Dutluca Köyü’nde harika bir kamp yaptı…

Kampçılar için bir cennet: Dutluca Köyü

Bir memleketin her yanı mı güzel olur dediğinizi duyar gibiyim; cevap veriyorum evet bir memleketin her yanı güzel olabilir. Yine eminim çoğunuzun duymadığı bir köyü konuşacağız. Balıkesir Burhaniye ilçesine bağlı Dutluca köyü hem körfez manzarasına hem de köylerin o sakin havasına sahip bu köyü çok seveceksiniz.

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Dutluca Köyü‘ne nasıl gidilir?

Balıkesir Burhaniye’ye 9 kilometre mesafede olan Dutluca Köyü’ne ün Burhaniye eski garajdan yola çıkarak rahatça ulaşabilirsiniz. Yolcu360’ın cazip tekliflerine bakmadan yola çıkmayın. Balıkesir araç kiralama seçenekleri arasından size en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

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Dutluca Köyü ‘nde özel bir nokta: Deliklitaş Tepesi

Dutluca Köyü’nün en özel noktası Deliktaş Tepesi. Günbatımı bu tepeden muazzam seyrediliyor. Köyün halkı geçimini zeytin ve küçükbaş hayvancılıkla sağlıyor. Her geçen zaman köyü keşfeden insanların sayısı artıyor, yerli ve yabancı özellikle alman misafirlerin uğradığı bir nokta olmuş dutluca köyü köyün girişin de çok tatlı bir köy okulu bahçesinde de kocaman çınar ağaçları var.

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Tüm ağaçları çok severim ama çınar ağacını ayrı bir severim. Bana sonsuz gücü yaşamı, heybeti hatırlatır bir de yapraklarını da çok seviyorum.

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Velhasıl Dutluca Köyü’nün içinden geçiyorsunuz köy kahvesinden taş döşenmiş bir yolu takip edip köyün en tepesinde manzaranın keyfini çıkarıyorsunuz. Deliktaş’ın yanında bir kafeterya açılmış biz oradayken daha yapılıyordu gözleme çay kahve gibi aperatif yiyecek ve içecekler servis ediliyor.

Orman meyvelerini toplamadan gelmeyin

Yolunuz bu güzergahta ise şayet güzel bir günbatımı yaşayabilirsiniz. Güneşin o kızıllığı yanaklarınızı, yüzünüzü ve içinizi ısıtacak. Gelişiniz ilkbahar aylarına denk geliyorsa şayet köyün hemen yanı başındaki çam ormanlarına dalıp bir ismi ile dağ çileği, koca yemiş veya sultan böğürtleni diye bilinen lezzetli orman meyvesinden toplayabilirsiniz.

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Doğa hele ki içinde yaşam olan köyler o kadar nimetlerle bezeli ki her otun her ağacın her meyvenin bir şifası, faydası var. Tabi her ne kadar modern tıp gelişse de bana kalırsa koca karı ilaçları başım gözüm üstüne.

Ayrıca dutluca köyünde çok güzel yeşillikler yetişiyor aklınızda olsun Burhaniye de Cuma günleri köy pazarı kuruluyor. Her şeyin tazesini turfanda olanını bulmak mümkün şekilden çok lezzete önem veriyorsanız şiddetle tavsiye ediyorum.

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Eğer siz de böyle muhteşem bir kamp macerası yaşamak istiyorsanız Yolcu360’tan bir araç kiralayıp yollara düşmek için hazırlığınızı yapın!

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Anahtar Kelimeler:
dutluca köyü Balıkesir burhaniye

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