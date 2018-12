Kampçılar için bir cennet: Dutluca Köyü

Bir memleketin her yanı mı güzel olur dediğinizi duyar gibiyim; cevap veriyorum evet bir memleketin her yanı güzel olabilir. Yine eminim çoğunuzun duymadığı bir köyü konuşacağız. Balıkesir Burhaniye ilçesine bağlı Dutluca köyü hem körfez manzarasına hem de köylerin o sakin havasına sahip bu köyü çok seveceksiniz.

Tüm ağaçları çok severim ama çınar ağacını ayrı bir severim. Bana sonsuz gücü yaşamı, heybeti hatırlatır bir de yapraklarını da çok seviyorum.

Velhasıl Dutluca Köyü’nün içinden geçiyorsunuz köy kahvesinden taş döşenmiş bir yolu takip edip köyün en tepesinde manzaranın keyfini çıkarıyorsunuz. Deliktaş’ın yanında bir kafeterya açılmış biz oradayken daha yapılıyordu gözleme çay kahve gibi aperatif yiyecek ve içecekler servis ediliyor.

Orman meyvelerini toplamadan gelmeyin

Yolunuz bu güzergahta ise şayet güzel bir günbatımı yaşayabilirsiniz. Güneşin o kızıllığı yanaklarınızı, yüzünüzü ve içinizi ısıtacak. Gelişiniz ilkbahar aylarına denk geliyorsa şayet köyün hemen yanı başındaki çam ormanlarına dalıp bir ismi ile dağ çileği, koca yemiş veya sultan böğürtleni diye bilinen lezzetli orman meyvesinden toplayabilirsiniz.

Doğa hele ki içinde yaşam olan köyler o kadar nimetlerle bezeli ki her otun her ağacın her meyvenin bir şifası, faydası var. Tabi her ne kadar modern tıp gelişse de bana kalırsa koca karı ilaçları başım gözüm üstüne.