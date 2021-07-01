Kamyonda çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi

Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde baba Ömer Alkan ile oğlu Mustafa Alkan’ın kamyona saman balyası yüklediği sırada yangın çıktı.

KÖYLÜLER DE SEFERBER OLDU

Kamyonun marş dinamosundan çıktığı belirlenen yangın, kamyonun üstündeki balyalara sıçramasıyla alevlenerek büyüdü. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızılkaya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken köylülerde traktörleriyle yangının sıçramasını engellemeye çalıştı. Yangında balya yüklü kamyon ile 100 dönüm arazide bulunan anızlar tamamen yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. (İHA)





