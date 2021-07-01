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  4. Kamyonda çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi

Kamyonda çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi

01.07.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Bucak ilçesinde balya yüklü kamyonda çıkan yangın, kamyonu ve 100 dönüm araziyi küle çevirdi.

Kamyonda çıkan yangın 100 dönüm araziyi küle çevirdi

Bucak ilçesine bağlı Susuz köyünde baba Ömer Alkan ile oğlu Mustafa Alkan’ın kamyona saman balyası yüklediği sırada yangın çıktı.

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KÖYLÜLER DE SEFERBER OLDU

Kamyonun marş dinamosundan çıktığı belirlenen yangın, kamyonun üstündeki balyalara sıçramasıyla alevlenerek büyüdü. Yangın ihbarı sonrası bölgeye Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri, Kızılkaya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken köylülerde traktörleriyle yangının sıçramasını engellemeye çalıştı. Yangında balya yüklü kamyon ile 100 dönüm arazide bulunan anızlar tamamen yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur
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