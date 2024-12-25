Kan donduran canilik! Yavru kedileri ayaklarıyla ezerek öldürüyorlar... Bir de bunu videoya çekerek paylaşıyorlar

MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'nın Winnipeg kentinde yaşayan 55 yaşındaki Irene Lima ve 40 yaşındaki Chad Kabecz internette sattıkları iddia edilen korkunç videolar nedeniyle çıplak ayaklarıyla hayvanları ezerek öldürmekle suçlandı. Yerel bir veterinerin görüntüleri internet ortamında fark ederek polise haber vermesinden sonra bu hastalıklı eylem ortaya çıktı. Polis ikilinin evini aradığında yüzlerce video ve fotoğrafın yanı sıra çift arasındaki on binlerce şifreli iletişimi içeren birkaç cihaz ele geçirdi. Polis, bu yılın 20 Mayıs ile 7 Ekim tarihleri arasında 75'ten fazla hayvanın işkenceye maruz kaldığının videoya kaydedildiğini görüntülerle tespit etti.

WEB SİTESİ BİLE AÇMIŞLAR

Savcı Sean Sass, Kabecz ve Lima'nın, Lima'nın çıplak ayaklarıyla kedileri ezdikleri videoların bulunduğu bir web sitesine sahip olduklarını ve onu işlettiklerini iddia etti. Mahkeme, Lima'nın internette Tanrıça May adıyla anıldığını belirtti. Geçtiğimiz hafta Lima'nın kefalet talebi reddedilirken Kabecz de gözaltında tutuluyor. Lima'nın avukatı Mike Cook, adliye binasının dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın yargıya gitmesini beklediğini söyledi.