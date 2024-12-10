Gelin ve damat sahnedeyken bir anda ortaya çıktı! Gelin gözyaşlarına hakim olamadı: 4.5 milyon izlemeye ulaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Liaoning bölgesinde gerçekleşen bir düğün töreni kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Görüntülerde gelin ve damat özel gün ritüellerini gerçekleştirmek üzere sahneye çıktı. İkilinin sahnede olduğu anlarda bir anda ortaya bir kelebek çıktı. O anda gülümseyen gelin bir anda şaşkınlığa uğradı ve sonra gözyaşlarına boğuldu.

MANEVİ BİR ANLAMI VAR

Klip, 4,5 milyon izlenmenin yanı sıra 27 bine yakın beğeni ve binlerce yoruma da ulaştı. O anda pek çok kişi duygularını dile getirdi. Çünkü Asya kültüründe kelebeklerin genellikle manevi bir anlamı vardır; bunlar, ölen kişi tarafından ziyareti ifade eder.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Büyükbabam ve büyükannem öldüğünde üzerlerine bir kelebek uçtu. Ben buna çok inanıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aniden burnum acıyor." yorumunu yaptı.