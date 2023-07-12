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Kan donduran evlat vahşeti! Bahçede saklanırken yakalandı... Yakınları şok içinde 'Anne babasına of demiş bir insan değil'

12.07.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa’da 20 yaşındaki genç, annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Annesini ve babasını öldürdükten sonra evin arka bahçesinde saklanmaya çalışan genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öldürülen babanın ve gencin yakınları aldıkları haberle büyük bir şok yaşadıklarını belirterek anne ve baba için 'İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi' ifadelerini kullandı, genç için ise 'Annesine, babasına of demiş bir insan değil. Böyle bir çocuk değildi' dedi.

Kan donduran evlat vahşeti! Bahçede saklanırken yakalandı... Yakınları şok içinde 'Anne babasına of demiş bir insan değil'

Korkunç olay, dün akşam saat 22.15’te Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki E.A., evde bilinmeyen bir sebeple annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş’ı (57) bıçaklayarak yaraladı. Annesini ve babasını bıçakladıktan sonra kaçmak isteyen E.A., apartmanın arka bahçesine atlayarak gizlendi. Çığlık seslerini duyan komşular, polisi arayarak ihbarda bulundu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla farklı hastanelere kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı.

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BAHÇEDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polis, E.A.’yı gizlendiği bahçede yakalayarak gözaltına aldı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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"İYİ BİR AİLE BABASI, EŞİ DE ÇOK İYİ BİR HANIMEFENDİYDİ"

Öldürülen Rahmi Aktaş’ın arkadaşı Erdem Açıksöz, “Akşam 09.30’da arkadaşımız yanımıza geldi, oturup çay içip muhabbet ettik. Saat 10’da evine gitti, 10.20’de bir komşusu gelip bize ’Rahmi Aktaş’ın oğlu babasını bıçakladı’ dedi. Biz şok olduk. Kahvemizi kapattık, olay yerine gittik. Hastaneye kaldırıldığını söylediler. Hanımının başka bir hastanede yoğun bakıma alındığını duyduk. Ama Rahmi Aktaş, Okmeydanı’na götürüldü. Okmeydanı’na gelip doktorlardan detaylı bilgi aldık. Arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Ailesiyle arasında en ufak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aralarında sorun yoktu. İyi bir aile babası, eşi de çok iyi bir hanımefendiydi. Genç otelde çalışıyordu. Ama bir, iki aydır çalışmadığını duyduk” dedi.

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"BÖYLE BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Arkadaşının cinayet işleyemeyecek kadar sakin biri olduğunu belirten Ekrem Karaca ise, “Annesine, babasına of demiş bir insan değil. Annesine düşkünlüğü vardı. Biz de şok halindeyiz. Böyle bir çocuk değildi, mahallede kavga ettiği yoktu. Böyle bir manzara ile karşılaştık” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gencin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bayrampaşa

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